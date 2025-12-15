Cuesta 5 millones de euros, es mexicano y sería el primer refuerzo de Guillermo Almada en Real Oviedo

Guillermo Almada fue anunciado como nuevo entrenador del Real Oviedo, luego de que el conjunto español haya sufrido una dolorosa derrota por 4-0 frente al Sevilla. En 16 jornadas de LaLiga, se encuentran en la anteúltima plaza con apenas 10 puntos, a 5 de la salvación y, si bien queda mucha temporada por delante, el panorama para mantenerse en Primera División es bastante difícil .

Guillermo Almada pone el ojo en la Liga BBVA MX

Tras el arribo del uruguayo como entrenador del Real Oviedo, cada vez tiene más fuerza el rumor del posible fichaje de Elías Montiel. En el mes de noviembre, se supo gracias a César Luis Merlo que el mediocampista mexicano de 20 años tendría negociaciones avanzadas con el conjunto español para efectuar su primera experiencia europea y también fuera de México.

Elías Montiel

Resulta que Almada fue el director técnico que sacó el mejor juego de Montiel y no sería extraño que termine fichando por el Oviedo en el próximo libro de pases. El conjunto español necesita salir del poso y el jugador de Pachuca podría ser la llave dentro del mediocampo para equilibrar el juego y traer calma a la hora de crear jugadas tanto ofensivas como defensivas.

Pachuca sufriría una baja de peso en la medular

En caso de hacerse efectiva la salida de Montiel, significaría un golpe muy duro para Pachuca. Resulta que el mexicano nacido en Tula de Allende es una fija en el centro del campo y, si bien no logró clasificar a la Liguilla del Apertura 2025, Elías fue de lo mejor de los Tuzos durante la fase regular.

Así cobraría bastante sentido la llegada de Elías Montiel al Real Oviedo. Guillermo Almada fue el DT que llevó al juvenil mexicano de 20 años a alcanzar su mejor nivel en Pachuca.



Ojalá se haga, Montiel tiene calidad de sobra para jugar en Europa desde ya. https://t.co/1nncNZKAXB pic.twitter.com/PkBowQsmPG — Julio Rodríguez (@julioordz10) December 15, 2025

Elías Montiel, de los jugadores más valiosos de Pachuca

Sacar a Montiel de Pachuca no sería muy sencillo, pues es uno de los jugadores más valiosos del cuadro hidalguense. Según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, el canterano de los Tuzos tiene un valor de mercado de 5,5 millones de euros. Real Oviedo debería tomar este número como referencia para sellar la contratación de Elías.