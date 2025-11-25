Un club de Europa quiere a esta figura de Pachuca que vale 117 millones y el equipo sí lo dejaría ir

Tras la presentación de Esteban Solari como el nuevo entrenador de Club Pachuca, ahora la institución hidalguense podría dejar salir a uno de sus jugadores más valiosos. Distintos reportes locales y de Europa señalan que Elías Montiel, jugador valuado en 5.5 millones de euros (más de 117 M de pesos mexicanos), es pretendido por un equipo europeo para el próximo semestre.

De acuerdo a la información del periodista Kery Ruíz, desde Pachuca creen que es el momento ideal para dejar salir a Montiel y que colabore en el Real Oviedo en busca de la permanencia. “Ya hay negociaciones muy avanzadas para su traspaso tras la eliminación de Pachuca del Apertura 2025 ”, aseguran los reportes. Sería una baja sensible para los de Hidalgo.

Club Pachuca Tuzos Elías Montiel en Pachuca

Elías Montiel es el mejor jugador que tiene Pachuca y lo dejarían ir

Según los datos de SofaScore, Elías Montiel fue el mejor futbolista de Pachuca en el Apertura 2025 a pesar de que ahora quieran dejarlo ir. El volante central de 20 años tuvo un puntaje promedio de 7.25 y aportó 2 asistencias en este campeonato mexicano de la Liga BBVA MX.

Para el lamento de los Tuzos, el joven que fue balón de bronce en la Copa Intercontinental 2024 no pudo jugar tantos partidos en este Apertura 2025 a raíz de estar compitiendo con la Selección Nacional de México juvenil. De todos modos dejó buenas sensaciones en los 8 encuentros que tuvo a lo largo del semestre por la liga.

En caso de marcharse, todos los caminos apuntan a que sería por un préstamo con cargo desde el Pachuca al Real Oviedo de España. Solo resta esperar el fin de las negociaciones entre los directivos y el contrato con el joven jugador.

MEXSPORT Elías Montiel destacó con Pachuca ante LA Galaxy

Los números de Elías Montiel en el Club Pachuca

De acuerdo a los datos que brindó BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de jugadores, los números de Elías Montiel en el Pachuca son los siguientes: