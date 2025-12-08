Así va la tabla general de LaLiga de España tras la Jornada 15 de la Temporada 2025/26

Terminó una nueva jornada de LaLiga de España y la cima del campeonato comienza a encaminarse con los colores blaugranas, luego de la victoria del Barcelona ante el Betis combinada con la derrota sufrida por el Real Madrid.

Así va la tabla de LaLiga de España

El Real Madrid fue sorprendido en casa por el Celta de Vigo que le propinó una derrota de 2-0 que provocó que se alejara cuatro puntos del líder Barcelona este fin de semana. Por su parte, los Blaugranas cumplieron con su parte y golearon al Betis.

Villarreal y Atlético de Madrid acompañan a Barcelona y Real Madrid en los primeros cuatro puestos que otorgan lugares directos para la UEFA Champions League, mientras que el Español es quinto con 27 puntos en zona de Europa League y más abajo se encuentra el Betis en sexto.

La parte baja de la tabla también está que arde ya que el Levante, Real Oviedo y Girona se pelean los últimos tres lugares con destino directo al descenso.

Mallorca, Valencia y Osasuna luchan por salir de la zona de peligro de LaLiga de España.

Lamine Yamal celebra uno de los goles del Barcelona|Marcelo del Pozo/REUTERS

Tabla general de LaLiga de España Temporada 2025/26

Barcelona - 40 puntos Real Madrid - 36 puntos Villarreal - 35 puntos Atlético de Madrid - 31 puntos Español - 27 puntos Betis - 24 puntos Athletic de Bilbao - 23 puntos Getafe - 20 puntos Elche - 19 puntos Celta de Vigo - 19 puntos Alavés - 18 puntos Rayo Vallecano - 17 puntos Sevilla - 17 puntos Real Sociedad - 16 puntos Osasuna - 15 puntos Valencia - 15 puntos Mallorca - 14 puntos Girona - 12 puntos Real Oviedo - 10 puntos Levante - 9 puntos

