Así va la tabla general de LaLiga de España tras la Jornada 15 de la Temporada 2025/26
Concluyó la Jornada 15 de LaLiga de España y la cima del campeonato se aprieta tras los resultados recientes
Terminó una nueva jornada de LaLiga de España y la cima del campeonato comienza a encaminarse con los colores blaugranas, luego de la victoria del Barcelona ante el Betis combinada con la derrota sufrida por el Real Madrid.
Así va la tabla de LaLiga de España
El Real Madrid fue sorprendido en casa por el Celta de Vigo que le propinó una derrota de 2-0 que provocó que se alejara cuatro puntos del líder Barcelona este fin de semana. Por su parte, los Blaugranas cumplieron con su parte y golearon al Betis.
Villarreal y Atlético de Madrid acompañan a Barcelona y Real Madrid en los primeros cuatro puestos que otorgan lugares directos para la UEFA Champions League, mientras que el Español es quinto con 27 puntos en zona de Europa League y más abajo se encuentra el Betis en sexto.
La parte baja de la tabla también está que arde ya que el Levante, Real Oviedo y Girona se pelean los últimos tres lugares con destino directo al descenso.
Mallorca, Valencia y Osasuna luchan por salir de la zona de peligro de LaLiga de España.
Tabla general de LaLiga de España Temporada 2025/26
- Barcelona - 40 puntos
- Real Madrid - 36 puntos
- Villarreal - 35 puntos
- Atlético de Madrid - 31 puntos
- Español - 27 puntos
- Betis - 24 puntos
- Athletic de Bilbao - 23 puntos
- Getafe - 20 puntos
- Elche - 19 puntos
- Celta de Vigo - 19 puntos
- Alavés - 18 puntos
- Rayo Vallecano - 17 puntos
- Sevilla - 17 puntos
- Real Sociedad - 16 puntos
- Osasuna - 15 puntos
- Valencia - 15 puntos
- Mallorca - 14 puntos
- Girona - 12 puntos
- Real Oviedo - 10 puntos
- Levante - 9 puntos
