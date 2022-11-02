Los 8 eliminados de Champions League que jugarán Europa League

Finalizó una fugaz fase de grupos de la UEFA Champions League previo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y quedaron definidos los equipos que jugarán en los octavos de final de la temporada 2022-2023 del torneo con mayor prestigio en el futbol europeo; mientras 8 equipos jugarán en la Europa League y otros 8 quedaron eliminados de toda competencia continental.

En el grupo A, Ajax acabó en tercer lugar; el equipo de Edson Álvarez y Jorge Sánchez no pudo ante Napoli y Liverpool. En el grupo B, el Bayer Leverkusen finalizó tercero, por debajo de Porto y Club Brujas. En el grupo C, el Barcelona cayó por segundo año consecutivo a Europa League, Bayern Múnich e Inter clasificaron a la siguiente ronda en ese sector. En el grupo D, Sporting de Lisboa fue eliminado y Tottenham y Eintracht Frankfurt siguen con vida.

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En el grupo E, RB Salzburg se quedó con el tercer puesto luego de enfrentarse al Chelsea, AC Milán y Dinamo Zagreb en el sector. En el grupo F, el Shakhtar Donetsk fue tercero, por debajo de Real Madrid y RB Leipzig. En el grupo G, el Sevilla jugará la Europa League, Manchester City y Borussia Dortmund fueron los sólidos primeros lugares del sector. En el grupo H, la Juventus fue relegada a la Europa League, Benfica y el Paris Saint-Germain se quedaron con los dos primeros lugares.

El mayor fracaso de la temporada 2022-2023 de la Champions League

Las dos mayores decepciones de la fase de grupos de la UEFA Champions League son el Barcelona y el Atlético de Madrid, ambos de La Liga. Los dirigidos por Xavi Hernández no pudieron derrotar al Inter en alguno de los dos partidos: perdieron el primero y empataron el segundo, lo que los condenó a la Europa League; y los pupilos de Diego Simeone acabaron en la última posición de su grupo luego de solo ganar uno de seis encuentros.

¿Cuándo se reanuda la UEFA Champions League?

El torneo europeo de clubes regresará a la actividad hasta el 14 y 15 de febrero para los primeros juegos de ida de la ronda de fase de octavos de final; los partidos de vuelta serán 21 y 22 de febrero.

Los cuartos de final se disputarán el 11, 12 y 18, 19 de abril. Las semifinales serán el 9,10 y 16,17 de mayo. La gran final será el 10 de junio en el Estadio Olímpico Atatürk de Turquía.