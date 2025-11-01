Ella es la influencer con la que tiene una relación el futbolista brasileño Vinicius Jr.

El pasado domingo 26 de octubre, los planteles del Real Madrid y el Barcelona disputaron un partido vibrante en el estadio Santiago Bernabéu. Parte de la atención del encuentro se la llevó Vinicius Jr ., quien tuvo un gesto de enfado al ser sustituido por el entrenador Xabi Alonso en el minuto 70.

Gol de Vini Jr: Paraguay 0-1 Brasil| Copa América 2024 | Fase de Grupos

Pero esto no es lo único que ha llamado la atención del futbolista brasileño, ya que en las últimas horas hizo oficial su romance con la influencer Virginia Fonseca. ¿Quién es la bella mujer que eligió como compañera de vida el jugador del 'Merengue'?

Vinicius Jr. blanqueó su romance con la influencer Virginia Fonseca

En las últimas horas, el jugador de fútbol de 25 años compartió unas románticas fotos en su cuenta de Instagram. Allí se lo ve acompañado de su novia: la influencer Virginia Fonseca. Tras meses de especulaciones, idas y vueltas, y una reciente reconciliación, la pareja ya no se esconde y comienza una nueva etapa amorosa (pero también mediática).

En la publicación se puede apreciar una declaración de amor en una habitación lujosa. Allí se ve a la pareja enamorada y abrazada. De hecho, también se aprecian pétalos de rosas, globos y corazones sobre una cama matrimonial.

¿Quién es Virginia Fonseca?: a esto se dedica la novia de Vinicius Jr.

Virginia Fonseca es una de las creadoras de contenido más reconocidas de Brasil. Comenzó a entablar contacto con sus seguidores a través de YouTube. Pero actualmente se desarrolla como influencer de todas las redes sociales y también es modelo, presentadora de televisión y bailarina.

La bella joven nació en Estados Unidos, pero posee la nacionalidad brasileña y portuguesa por parte de sus padres. Tiene 26 años de edad y es madre de 3 hijos: 2 niñas y 1 varón. Todos nacieron como fruto del amor que tuvo con el cantante Zé Felipe, con quien se casó y se separó en mayo de 2025. Meses después comenzó a salir con Vinicius Jr . y entre idas y vueltas la pareja ha blanqueado su romance serio.