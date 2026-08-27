Ellos podrían ser el reemplazo de Erik Lira en Cruz Azul

Los días pasan y la gente sigue a la espera del anuncio de la salida de Erik Lira. Según la información brindada por las fuentes más confiables, Cruz Azul y Mónaco llegaron a un acuerdo pero el principal problema para que el fichaje no se concrete... es la falta de sitio que los franceses tienen para futbolistas extracomunitarios. Es decir, requieren de algunas gestiones, por ello Cruz Azul ya tiene listas las opciones para suplir a un hombre tan importante dentro del esquema del equipo.

ÓSCAR JIMÉNEZ NO SE GUARDA NADA! “NO TENEMOS NOMBRES, PERO TENEMOS ESO QUE SE PONE EN LA CANCHA”

¿Quiénes serían los reemplazos de Erik Lira con Cruz Azul?

Hablando específicamente de probables incorporaciones, hay dos hombres que suenan para fortalecer a la plantilla de Cruz Azul en caso de que se concrete el fichaje de Erik Lira con rumbo al Mónaco u otro equipo de Europa. Ambos pertenecen al circuito de la Liga BBVA MX y han estado en rumores de diferentes clubes mexicanos que les buscan.

El primero de ellos es Denzell García. El jugador de Juárez ha sido vinculado a distintos equipos, incluida la Máquina cementera. Y quien suena más fuerte como el elegido por la directiva es Iván Tona. Este último, junto con su ex compañero Kevin Castañeda, eran de los futbolistas más preciados en unos Xolos que han hecho bien las cosas al mando de Sebastián Abreu.

Y aunque muchos lo indican como imposible, buscando retomar protagonismo en su carrera, se habla de Álvaro Fidalgo. El Maguito ha perdido importancia en las alineaciones de Manuel Pellegrini, lo cual podría ponerlo a meditar si cambiar de club o no. Esta opción luce complicada, pero se encuentra entre la baraja de deseos del equipo de La Noria.

@lukitaalu 🚨LOS REFUERZOS DE CRUZ AZUL PARA LA BAJA DE LIRA ♬ sonido original - lukis

¿Erik Lira jugará este fin de semana con Cruz Azul?

Parte de la incertidumbre generada de su no fichaje hacia Europa, se encuentra la ausencia ocurrida el pasado fin de semana cuando el equipo cayó ante el Atlas. Erik Lira no salió ni a la banca y por eso se dio por un hecho que su fichaje se anunciaría a la brevedad. Por ello, hay dudas de si el cuerpo técnico le tomará en cuenta para su visita a Aguascalientes este viernes 28 de agosto. La situación se ha tornado desesperante para un sector de la afición, que no ha tenido a plenitud a su hombre insignia del medio campo en días recientes.