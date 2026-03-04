Emmanuel Pacquiao Jr. vuelve al ring en California

La historia continúa. El apellido Pacquiao volverá a escucharse en un encordado el próximo 3 de abril, cuando Emmanuel Pacquiao Jr. regrese oficialmente al ring en Temecula, California, tras la reprogramación de su pelea.

El joven pugilista tenía previsto disputar su segundo combate profesional el fin de semana pasado, pero la función fue pospuesta. Ahora, la nueva fecha ya está confirmada y el heredero de una de las dinastías más importantes del boxeo mundial está listo para dar el siguiente paso en su naciente carrera.

La expectativa es grande. No solo por tratarse de un prospecto que comienza a construir su camino en el profesionalismo, sino porque carga con un apellido que pesa toneladas en la historia del deporte.

El peso de un apellido histórico

Hablar de Pacquiao es hablar de leyenda. Su padre, Manny Pacquiao, marcó una era en el boxeo internacional y se convirtió en uno de los nombres más respetados dentro y fuera del cuadrilátero. Ahora, Emmanuel busca escribir su propia historia.

El combate del 3 de abril en Temecula representa más que una simple pelea: es la oportunidad de consolidar su proceso, sumar experiencia y demostrar que tiene herramientas para brillar por mérito propio.

Cada aparición suya genera atención mediática, comparaciones inevitables y una presión constante que pocos jóvenes boxeadores enfrentan en sus primeros pasos. Sin embargo, el enfoque está claro: continuar su desarrollo profesional y aprovechar cada oportunidad para crecer arriba del ring.

La reprogramación de su combate no detiene el impulso, al contrario, le brinda más tiempo de preparación para presentarse en óptimas condiciones.

Una nueva etapa en construcción

En el boxeo no existen atajos. El camino se construye pelea a pelea, asalto a asalto. Emmanuel Pacquiao Jr. entiende que su carrera apenas comienza y que el proceso será clave para consolidarse en el circuito profesional.

Para la afición de México y Latinoamérica, siempre atenta a las grandes historias del boxeo, el regreso del hijo de Manny Pacquiao despierta curiosidad y expectativa.

El 3 de abril, en Temecula, habrá reflectores, pero también una nueva oportunidad para que el apellido Pacquiao vuelva a sonar fuerte en el mundo del pugilismo. La cuenta regresiva ya empezó. El ring lo espera.

