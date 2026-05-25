La EMOTIVA narración de Christian Martinoli en el GOL del Rotondi que le dio el título a CRUZ AZUL

Nuevamente la cancha de Ciudad Universitaria se convirtió en el escenario en el que Cruz Azul levantó un título y lo hizo a costas de los dueños de casa, los Pumas, que no pudieron evitar el gol de Carlos Rotondi y que narró en directo Christian Martinoli para TV Azteca.

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Así fue la emotiva narración de Christian Martinoli en el gol de Rotondi que le dio el título a Cruz Azul

Tal y como lo hiciera en la Final del Guardianes 2021 en donde Cruz Azul terminó con una sequía de 23 años sin levantar el título de la Liga BBVA MX, Christian Martinoli volvió a celebrar la victoria celeste, pero esta vez en la definición del Clausura 2023.

Carlos Rotondi se encontró con la pelota dentro del área, se dio una media vuelta y disparó con potencia para vencer a Keylor Navas y con ello sentenciar el título del Clausura 2026 en favor de La Máquina.

¡GOL DE CAMPEONATO! Rotondi silencia CU y acerca a Cruz Azul al título

Un tanto que Martinoli gritó a todo pulmón y recordó a grandes figuras de Cruz Azul que le dieron alegrías a la afición Cementera al igual que ahora lo ha hecho el propio Rotondi que durante muchos años fue duramente criticado por los seguidores celestes.

Los Pumas se habían adelantado en el marcador gracias a un golazo de Robert Morales a la media hora del partido, pero un desafortunado autogol de Rubén Duarte igualó el marcador y finalmente Rotondi sentenció la remontada para los Cementeros en el tiempo complementario de la segunda mitad y evitar así los tiempos extras.

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