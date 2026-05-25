OFICIAL: Así queda la tabla de CAMPEONATOS de la Liga BBVA MX tras el título de CRUZ AZUL

Concluyó el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con Cruz Azul levantando el trofeo de campeones del futbol mexicano en una emocionante Final en la cancha del Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria y que provocó movimientos en la tabla de campeonatos.

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Así quedó la tabla de campeonatos de la Liga BBVA MX

Tras conquistar el torneo Clausura 2026 este domingo 24 de mayo, el Cruz Azul alcanzaron su título de Liga BBVA MX número 10, mientras que los Pumas se quedó con siete trofeos de campeón del futbol mexicano en sus vitrinas.

El Club América se mantiene como el equipo con más campeonatos de la Liga BBVA MX con 16, cuatro más que las Chivas, su más cercano competidor al igual que el Toluca.

Tabla de títulos de Liga BBVA MX

América - 16

Chivas - 12

Toluca - 12

Cruz Azul - 10

Club León - 8

Tigres - 8

Pumas - 7

Pachuca - 7

Santos Laguna - 6

Rayados - 5

Atlante - 3

Necaxa - 3

Atlas - 3

Puebla - 2

Zacatepec - 2

Veracruz - 1

Oro - 1

Monarcas - 1

Real España - 1

Tecos - 1

Asturias - 1

Tampico - 1

Marte - 1

Tijuana - 1

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