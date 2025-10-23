Memo Ochoa fue humillado otra vez en AEL Limassol: obtuvo este récord negativo en la Liga de Chipre

Memo Ochoa va de mal en peor, pues recientemente acaba de obtener un récord negativo y humillante, ya que con tan solo 4 partidos disputados con el AEL Limassol, se convirtió en el portero más goleado de la Liga de Chipre. El canterano del América se comió 4 tantos en su último encuentro , resultado que tiene a su equipo casi al fondo de la tabla general.

El exjugador del América, quien lanzó un mensaje por el aniversario de las Águilas , sigue acumulando más fracasos que victorias en su nuevo equipo, pues en 4 juegos ha recibido 12 goles, uno más que Konstantinos Panagi, arquero del Anorthosis, aunque él ha permitido las 11 anotaciones en 6 encuentros, de acuerdo con estadísticas de BeSoccer.

El seleccionado mexicano vive un momento complicado, pues actualmente suma una victoria y 3 derrotas tras su debut con el AEL Limassol, club que no la pasa nada bien, ya que se ubica en la décima posición de la tabla general con 7 puntos. Estos son los goles que ha recibido Memo en la Liga de Chipre:



AEL Limassol 0-5 Omonia Nicosia (5 goles en contra) AEL Limassol 0-2 Akritas Chlorakas (2 goles en contra) AEL Limassol 4-1 Anorthosis (1 gol en contra) AEL Limassol 0-4 Aris Limassol (4 goles en contra).

El mal desempeño de Memo Ochoa tras su debut con el AEL Limassol

Memo Ochoa debutó con el AEL Limassol hasta la jornada 4 en la Liga de Chipre. Antes de su llegada, los arqueros Víctor Braga y Panagiotis Kyriakou solo habían permitido 4 goles en 3 partidos, 2 tantos cada uno.

Por lo anterior, Ochoa debía cumplir con el objetivo de recibir como máximo un gol por partido, a fin de superar a sus antecesores en el arco. Sin embargo, ello no fue posible y ahora tiene una media de 3 anotaciones por encuentro, números que demuestran su mal desempeño.

Componer el camino o aumentar el récord negativo para Memo Ochoa

AEL Limassol se medirá al Krasava el domingo 26 de octubre, partido clave para Memo Ochoa, pues podría ser el parteaguas para componer el camino y sumar su primera valla invicta o aumentar su récord negativo en caso de que reciba goles. Cabe destacar que el rival del guardameta se ubica en el noveno lugar, con los mismos puntos que su equipo.