El jugador que pocos conocen y podría unirse a Tom Brady y Jerry Rice si esto sucede

Ante las recientes lesiones a su cuerpo de alas cerradas, los Denver Broncos le dieron la bienvenida esta semana a un viejo conocido de la NFL: Marcedes Lewis. El portentoso jugador llegó al equipo de Sean Payton y se integrará a la escuadra de prácticas, con la posibilidad de ser elevado al roster cuando Bo Nix y compañía visiten Houston para medirse a los Texans en la Semana 9.

Con 41 años, el que fuera selección de primera ronda en el draft de 2006 para los Jacksonville Jaguars podría unirse a una exclusiva lista en caso de lograr una recepción el fin de semana. Lewis se pondría a la par de Jerry Rice y Tom Brady si se hace con una atrapada ante los Texans, pues serían los únicos tres en haberlo logrado con dicha edad o mayores - el legendario ala abierta seguía produciendo a los 43 con los Seahawks.

"Sabía que había estado entrenando y sé que está en muy buena forma y que es formidable bloqueando, dijo Payton sobre su nuevo jugador después de la práctica del miércoles. "Me alegro de que esté aquí, es un líder formidable... un buen primer día [de entrenamiento]".

Rumbo al partido en Houston, los Broncos únicamente tienen a dos alas cerradas sanos en el roster activo, Adam Trautman y Evan Engram. Durante la victoria del fin de semana pasado frente a los Dallas Cowboys, Nate Adkins, quien constantemente ha sido utilizado como fullback, salió con lesión de rodilla.

Denver se interesó en los servicios de Marcedes Lewis por sus capacidades dentro del vestidor y su habilidad para abrirle huecos a los corredores. A lo largo de una carrera que incluye paradas en Green Bay y Chicago, además de Jacksonville, el ala cerrada ha jugado en 285 partidos y acumula 437 recepciones.

La INCREÍBLE longevidad de Marcedes Lewis

Marcedes Lewis está en su temporada número 20 dentro de la NFL y en caso de jugar el domingo, lo haría ante el entrenador DeMeco Ryans, quien también fue seleccionado en el draft de 2006.

El eterno ala cerrada ha visto acción en 285 partidos oficiales. De acuerdo al sitio oficial de los Broncos, excluyendo a quarterbacks y jugadores de equipos especiales, solo Jerry Rice, Bruce Matthews y Darrelle Green han jugado más cotejos que Lewis.

