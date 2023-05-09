Todos unidos por la natación en México rumbo a París 2024

El ex nadador olímpico, Nelson Vargas junto al ex clavadista olímpico Luis Niño de Rivera presentaron en el corporativo de Banco Azteca un fideicomiso para ayudar a los Nadadores mexicanos a solventar sus gastos y tenerlos compitiendo a gran nivel en los torneos internacionales.

Dentro de la lista comandada por Miguel De Lara, único nadador mexicano con boleto a París 2024 en la prueba de 200 metros pecho, también se encuentran Jorge Iga, Héctor Ruvalcaba, María Mata Coco, Athena Meneses, Melissa Rodríguez, Miranda Grana, Diego Camacho, Max Vega y Ascanio Fernández, sin embargo, los nombres de la lista podrían cambiar con el rendimiento en las competencias.

“No le no voy a hacerle ilusiones a nadie, sólo a los que tengan mejores posibilidades, si el fideicomiso crece como yo creo que va a ser podemos pensar en juveniles, en gente que vaya a Centroamericanos y Panamericanos, pero en este momento no podemos más que pensar en ocho deportistas” aseguró Nelson Vargas quien es el presidente administrativo del fideicomiso.

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¿Quién y cómo da el apoyo a este fideicomiso?

El presidente administrativo reveló que han juntado poco más de 2 millones de pesos en el fideicomiso, sin revelar quiénes han sido los que han apoyado la causa, sin embargo, esperan crear una aplicación en donde el público en general pueda ayudar al deporte.

“Esta es una evidencia clara de recursos públicos y privados empezamos a regresar a poner a los atletas en la parte alta de la pirámide y a rendir cuentas, el concepto del fideicomiso es exactamente eso transparencia, que sean muchas manos y muchos ojos y muchas personas conocedores las decisiones para apoyar a los atletas, exigiéndole resultados a los atletas” declaró Luis Niño de Rivera que estará a cargo de observar cómo se invierte el dinero que caiga al fideicomiso.

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Volver a poner en lo alto la natación en México

La idea es ayudar a los nadadores a que sólo se concentren e su entrenamiento para que no se preocupen por el dinero, sin embargo, su trabajo será quedar en el Top 16 del mundo, la primera gran cita será en Fukuoka 2023, ese es el primer objetivo del fideicomiso.

“Top 16 asegura recursos para la preparación de los mejores nadadores mexicanos que lleguen al Top 16, como es un compromiso fuerte y que quiero que lo oigan los muchachos, de ninguna manera podemos venir con las manos vacías sin estar en alguna semifinal” señaló Nelson Vargas.