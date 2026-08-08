En Estados Unidos consideran que este equipo es el MEJOR de la Liga BBVA MX

La Leagues Cup 2026 volvió a poner frente a frente a los equipos de la Liga BBVA MX y la MLS. Sin embargo, uno de los entrenadores más reconocidos del futbol estadounidense sorprendió al destacar especialmente a un club mexicano por encima del resto.

Sus palabras no pasaron desapercibidas debido a que llegaron antes de enfrentarlo en territorio mexicano. Además, su equipo conoce perfectamente la exigencia de competir ante conjuntos de México después de conquistar la Leagues Cup en la edición anterior.

Brian Schmetzer considera que Toluca puede ser el mejor equipo de México

Brian Schmetzer, director técnico del Seattle Sounders, llenó de elogios al Toluca durante su visita a México para disputar la Leagues Cup 2026. El entrenador estadounidense fue contundente al colocar a los Diablos Rojos entre los principales referentes de la Liga BBVA MX.

“Tal vez sea el mejor equipo de México”, expresó Schmetzer al referirse al conjunto escarlata.

Las palabras toman mayor relevancia por provenir del entrenador del Seattle Sounders, equipo que se proclamó campeón de la Leagues Cup 2025 y que ha enfrentado constantemente a clubes mexicanos en competencias internacionales.

Toluca terminó respaldando dentro del campo los elogios del entrenador estadounidense. Los dirigidos por Antonio Mohamed vencieron 3-0 al Seattle en el Estadio Nemesio Diez durante la primera jornada de la Leagues Cup.

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Toluca mostró su poder ante el campeón de la Leagues Cup

El conjunto escarlata fue ampliamente superior durante su presentación. Seattle sufrió para contener los ataques de los locales y necesitó una destacada actuación de Stefan Frei para evitar que la diferencia fuera todavía mayor.

El guardameta del Sounders realizó 15 atajadas durante el encuentro, un dato que refleja las oportunidades generadas por Toluca a lo largo de los 90 minutos.

El resultado también tuvo un valor especial porque Seattle llegó a México como vigente campeón del torneo. En 2025 había conquistado el título después de vencer 3-0 al Inter Miami en la Final disputada en el Lumen Field.

Esta vez el panorama fue completamente distinto. Los Diablos aprovecharon la posibilidad de jugar ante su gente y comenzaron su participación con tres puntos ante uno de los clubes más importantes de la MLS.