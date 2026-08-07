Por qué Club América, Cruz Azul, Toluca y Atlante ya ganaron más dinero que otros mexicanos en la Leagues Cup

La Leagues Cup 2026 recién comenzó, pero algunos equipos de la Liga BBVA MX ya consiguieron una diferencia importante dentro y fuera del campo. Club América, Cruz Azul, Toluca y Atlante ganaron sus respectivos partidos y se colocaron en la pelea por avanzar a los Cuartos de Final.

Los tres puntos también llegaron acompañados por un beneficio económico. El sistema de premios de la competencia contempla una cantidad por disputar cada encuentro y un bono adicional para los clubes que consiguen la victoria.

Por qué América, Cruz Azul, Toluca y Atlante recibieron más dinero

De acuerdo con diferentes reportes, cada participante de la Leagues Cup recibe aproximadamente 100 mil dólares por partido disputado, independientemente del resultado. A esa cantidad se le agregan cerca de 50 mil dólares por cada victoria conseguida durante la competencia.

Leagues Cup 2026|--MexSport Agency--/MEXSPORT

América, Cruz Azul, Toluca y Atlante se impusieron en los 90 minutos de sus respectivos estrenos. Por esa razón, cada uno habría asegurado aproximadamente 150 mil dólares: 100 mil por presentarse al encuentro y otros 50 mil como recompensa por ganar.

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Los equipos mexicanos que perdieron en la primera jornada únicamente habrían recibido los 100 mil dólares correspondientes a su participación. La diferencia inicial sería entonces de 50 mil dólares, aunque todos los clubes todavía tienen dos compromisos por disputar en la Fase Uno.

Es importante señalar que la organización no ha publicado un documento oficial con el reparto económico completo de la edición 2026. Por eso, las cantidades deben considerarse aproximadas y están basadas en los reportes disponibles sobre el sistema utilizado por el torneo.

Cómo ganaron sus primeros partidos de la Leagues Cup

Atlante fue uno de los primeros clubes de la Liga BBVA MX que aprovechó el incentivo. Los Potros derrotaron 1-0 al Vancouver Whitecaps en el BC Place gracias a una anotación de Jhojan Julio. El resultado también representó el primer triunfo de su historia en la Leagues Cup.

Toluca dio después uno de los golpes más contundentes de la jornada. El conjunto dirigido por Antonio Mohamed venció 3-0 al Seattle Sounders, vigente campeón del torneo, con goles de Jesús Gallardo, Helinho y Federico Viñas. La diferencia de tres anotaciones dejó a los Diablos Rojos en la parte más alta de la clasificación mexicana.

Cruz Azul inició su participación con un triunfo por 1-0 frente al Philadelphia Union en el Subaru Park. José Paradela marcó el único tanto del compromiso al minuto tres, mientras Kevin Mier sostuvo la ventaja durante la reacción del conjunto estadounidense.

Club América cerró el grupo de victorias señalado al superar 3-1 a San Diego FC en el Estadio Banorte. Brian Rodríguez fue la figura al participar directamente en las tres anotaciones de las Águilas, con un gol y dos asistencias.