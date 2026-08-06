El modelo que acertó a Toluca y Cruz Azul como campeones reveló quién ganará el Apertura 2026

El Apertura 2026 ya tiene un nuevo monarca, pues según un modelo, reveló quién ganará este nuevo torneo, tal y como lo acertó con Cruz Azul y Toluca, que en la Leagues Cup 2026 le metió un miedo a Seattle Sounders en el Estadio Nemesio Diez, un plus para llevarse la victoria por contundente marcador de 3-0.

De acuerdo con Statiskicks, Chivas tiene 27.4% de probabilidad de salir campeón en este Apertura 2026, según el ejercicio de 100 mil simulaciones. Ello en gran medida también se puede deber a que ahora los papeles cambiaron, pues el Guadalajara tiene la plantilla más valiosa de la liga BBVA MX.

Chivas tiene 27.4% de probabilidad de salir campeón en este Apertura 2026.|Chivas

El Top-5 de los posibles campeones del Apertura 2026

Tras 3 jornadas, Chivas es el principal candidato a llevarse el título en este Apertura 2026, pese a que no ha tenido el mejor arranque de torneo al sumar una victoria, un empate y un descalabro, antes de que la Liga BBVA MX quedara en pausa por la Leagues Cup 2026.



Chivas - 27.4% Toluca - 20.7% Cruz Azul - 16.9% América - 7.7 % Tigres - 6% de probabilidad.

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Lo que llama la atención es que el vigente campeón, Cruz Azul, se ubica hasta el tercer puesto, pese a que suma 2 victorias y una derrota. Además, recientemente conquistó el Campeón de Campeones 2026 al ganarle a Toluca.

El inicio de Chivas en el Apertura 2026

El conjunto rojiblanco tuvo un inicio fatal, ya que perdió 2-0 contra Toluca en el Estadio Akron. Para la jornada 2 apenas le pudieron ganar a Juárez con gol de último minuto y en la fecha 3 rescataron el empate ante Puebla.

Por si fuera poco, dejaron escapar la ventaja en su primer partido de la Leagues Cup 2026 ante LAFC, que les terminó por ganar el punto extra al vencerlos en penales.