En plena final Pumas vs Cruz Azul, equipo grande A PUNTO de fichar a jugador de la Selección Mexicana

Pumas y Cruz Azul definirán al nuevo campeón de la Liga BBVA MX cuando disputen la Final de Vuelta del Clausura 2026 el próximo domingo 24 de mayo, pero mientras estos equipos se disputan el campeonato, las Chivas y América se enfrentan fuera de la cancha por un seleccionado nacional.

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América y Chivas se pelean por Denzell García

Mientras Pumas y Cruz Azul se juegan el título del Clausura 2026, el resto de equipos de la Liga BBVA MX comienzan el mercado de fichajes y América y Chivas se disputan la compra de Denzell García, seleccionado nacional que ha demostrado su potencial con los Bravos de Juárez.

Las Águilas pretenden a Denzell García como un refuerzo prioritario por parte de André Jardine, mientras que la directiva del Rebaño Sagrado ya se habría adelantado a hablar con el jugador para comenzar las negociaciones.

Gabriel Milito ha puesto los ojos sobre García por tratarse de un jugador que se adapta a las necesidades de su esquema y que encaja perfectamente en su sistema ya que tiene versatilidad de juego tanto como lateral o carrilero.

Además de que se trata de un elemento de 22 años que aun tiene mucho potencial y que incluso podría potenciarse hacia el extranjero por lo que la inversión está puesta y será cuestión del jugador elegir de qué bando jugará la próxima campaña.

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