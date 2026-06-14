Dónde y en qué estadio se juega el Países Bajos vs Japón por el Mundial 2026

Este domingo en juego correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Países Bajos se va a estar midiendo ante su par de Japón en un encuentro que seguramente generará grandes emociones en los aficionados de ambos conjuntos nacionales.

Es importante mencionar que las acciones se van a estar desarrollando en el Estadio de Dallas, Estados Unidos, en un enfrentamiento que contará con la transmisión EN VIVO Y GRATIS de TV Azteca para todo el país y además comenzará desde las 14 (horario mexicano).

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La Selección de Países Bajos debuta en contra de su similar de Japón en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.



El campo del Estadio Dallas será el recinto encargado de atestiguar este eléctrico enfrentamiento, y nuestros comentaristas lo llevarán directo… pic.twitter.com/u1f4BgZU5q — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 14, 2026

Los europeos asumen este enfrentamiento con la intención de quedarse con los primeros tres puntos de la campaña. Se debe mencionar, que los neerlandeses no tuvieron resultados muy interesantes en los últimos amistosos preparatorios debido a su derrota ante su par de Argelia y por supuesto, la victoria por 2 a 1 frente a Uzbekistán.

Los asiáticos, entre tanto, tienen unos antecedentes que pueden ilusionarlos. El conjunto azul acumula varios triunfos al hilo, un asunto que evidentemente les otorga fortalezas anímicas para poder afrontar el debut de la mejor manera y así escribir nueva historia en donde pretenden colarse hasta las instancias finales del campeonato internacional.

Es importante mencionar que el encuentro entre estos dos combinados nacionales será dirigido por Ismail Elfath, quien estará a cargo de impartir justicia en un encuentro que seguramente será seguido muy de cerca por la afición mexicana a lo largo del territorio nacional.

¿Cuáles son las alineaciones probables de Países Bajos y Japón por el Mundial 2026?

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky Van de Ven; Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Frenkie De Jong; Crysencio Summerville o Brian Brobbey, Donyell Malen y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

Japón: Zion Suzuki; Yukinara Sugawara, Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi o Ko Itakura, Hiroki Ito, Keito Nakamura; Kaishu Sano, Daichi Kamada; Takefusa Kubo, Ayase Ueda y Junya Ito. DT: Hajime Moriyasu.