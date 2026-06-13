El estadio de Estados Unidos vs Paraguay es el más caro del mundo: esto costó su construcción

El debut de Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Paraguay terminó con una sonrisa para toda su afición, quien concurrió a las gradas de un imponente escenario deportivo que en la actualidad se convirtió en el más caro del planeta.

De acuerdo a información suministrada por The Touchline por medio de su perfil oficial de X, el costo total de la construcción del Estadio de Los Ángeles fue cercana a los 5.5 billones. Adicionalmente, este recinto tiene la capacidad par albergar una capacidad de 70.240 espectadores e incluso en eventos importantes puede expandirse a un total de 100.000 asientos.

Se debe agregar que tiene una infraestructura bastante segura, ya que fue edificado con el objetivo de que sus asistentes puedan estar protegidos ante fenómenos naturales como pueden ser un posible terremoto.

Por último, también cuenta con una herramienta que evita el patrón de vuelo de algunas aeronaves que se acercan al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Tiene ”un enorme tablero de video Samsung de 2.2 millones de libras se construye desde el techo directamente sobre el campo”, apuntaron desde The Touchline.

🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: USA will play their World Cup opening match at the SoFi stadium, the most EXPENSIVE stadium in the world!



Total costs of the building of the stadium was $5.5 billion with a capacity of 70,240 seats which can expand to 100,000 seats for major events.… pic.twitter.com/mUPz5KgPV0 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 12, 2026

¿Cuáles son los partidos que albergará el SoFi Stadium durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El Estadio de Los Ángeles es una de las sedes más importantes de la contienda internacional. No solamente porque fue el estadio que recibió el debut de la selección norteamericana ante Paraguay el pasado 12 de junio, sino también porque se disputarán en su interior siete partidos adicionales.

En total serán cinco compromisos que corresponden a la fase de grupos y tres que hacen parte de la instancia definitoria del campeonato.

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Luego del cruce de los norteamericanos y el conjunto de la Conmebol, sus puertas se abrirán para las incidencias del partido entre Irán contra Nueva Zelanda del 15 de junio. También tendrán acción los duelos entre Suiza ante Bosnia y Herzegovina, Bélgica frente a Irán y Estados Unidos, equipo que cierra la fase de grupos midiéndose con Turquía.

Ya en la instancia de eliminación directa será el epicentro de dos partidos de los Dieciseisavos de final y por supuesto un cotejo que se realizará el 10 de julio y que corresponde a los Cuartos de final.