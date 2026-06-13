Qatar vs Suiza: Ver GRATIS y EN VIVO HOY el resultado de la transmisión del sábado 13 de junio, partido del Grupo B del Mundial 2026; marcador en línea, por internet y online

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este sábado con el cierre de la primera jornada del Grupo B, donde Qatar vs Suiza se enfrentan en un duelo que promete mucho más de lo que dicta el papel.

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Qatar regresa a una Copa del Mundo cuatro años después de su debut como anfitrión en 2022, una participación que dejó más dudas que certezas tras caer en sus tres partidos de fase de grupos. Ahora, bajo el mando de Julen Lopetegui, los asiáticos buscarán demostrar que aquella experiencia les dejó aprendizaje y competir de verdad en el escenario más grande del futbol.

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Del otro lado aparece una selección suiza que llega con credenciales sólidas. Los europeos se han convertido en uno de los equipos más incómodos del continente y aspiran, una vez más, a meterse a rondas eliminatorias. Liderados por Granit Xhaka, Manuel Akanji y Breel Embolo, Suiza parte como favorita, aunque Qatar intentará dar la sorpresa en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

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