EN VIVO cambio de horario Inglaterra vs México | NO hay comunicado oficial de la FIFA: qué se sabe | EXCLUSIVA

México enfrentará a Inglaterra este domingo 5 de julio por los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido está programado para llevarse a cabo en el Estadio Ciudad de México a las 18:00 horas del tiempo central de México. Sin embargo, la posibilidad de que el encuentro sea adelantado por amenaza de tormenta eléctrica es real y podría ser anunciado en las próximas horas. Cabe aclarar que todavía no es oficial dicha modificación, pese a que muchos medios de comunicación ya lo aseguraron.

Los periodistas de TV Azteca Deportes, David Medrano y Carlos Guerrero, están transmitiendo en vivo desde el Estadio Ciudad de México las novedades acerca de posibles cambios en el horario para México contra Inglaterra. El encuentro podría ser adelantado para las 12:00 horas tiempo central de México, pero la FIFA aún no ha realizado ningún comunicado oficial al respecto.

Se espera que a las 15:00 horas nuestros periodistas reciban nueva información. Sigue el en vivo aquí.

Cobertura EN VIVO del posible cambio de horario para México vs Inglaterra