EN VIVO cambio de horario Inglaterra vs México | NO hay comunicado oficial de la FIFA: qué se sabe | EXCLUSIVA
México vs Inglaterra podría tener un cambio de horario debido a una amenaza de tormentas eléctricas
México enfrentará a Inglaterra este domingo 5 de julio por los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido está programado para llevarse a cabo en el Estadio Ciudad de México a las 18:00 horas del tiempo central de México. Sin embargo, la posibilidad de que el encuentro sea adelantado por amenaza de tormenta eléctrica es real y podría ser anunciado en las próximas horas. Cabe aclarar que todavía no es oficial dicha modificación, pese a que muchos medios de comunicación ya lo aseguraron.
Los periodistas de TV Azteca Deportes, David Medrano y Carlos Guerrero, están transmitiendo en vivo desde el Estadio Ciudad de México las novedades acerca de posibles cambios en el horario para México contra Inglaterra. El encuentro podría ser adelantado para las 12:00 horas tiempo central de México, pero la FIFA aún no ha realizado ningún comunicado oficial al respecto.
Se espera que a las 15:00 horas nuestros periodistas reciban nueva información. Sigue el en vivo aquí.
Cobertura EN VIVO del posible cambio de horario para México vs Inglaterra
- 14:27 - "Dicen que es una medida para favorecer al equipo mexicano, pero Aguirre tampoco está contento. Es un tema bien complejo", dijo Medrano.
- 14:27 - "Además eso no me gusta, México se ha esforzado mucho y si gana van a decir que fue por eso. No es el mensaje que queremos dar al mundo", aseveró Warrior.
- 14:25 - "Las negociaciones están trabadas porque hay inconformidad de las partes involucradas", agregó Guerrero.
- 14:25 - "Los dos rumores son: la tormenta eléctrica pronosticada para la tarde del domingo y otro es la petición del Gobierno de México para que las celebraciones no sean de noche", continuó Medrano.
- 14:25 - "Es algo nunca antes visto... las actualizaciones de programación que tendrían que hacer los medios de comunicación. Son seis horas, es un cambio completo de logística", expresó Medrano.
- 14:16 - "Pero debemos esperar el comunicado oficial para que nos expliquen realmente qué es lo que está pasando... ahí vendrá el argumento en el que está centrada la decisión", explicó Medrano.
- 14:15 - Medrano dijo que todo podría tratarse de una disputa que existe porque el Gobierno Federal pidió que se hiciera más temprano el partido. Esto con el fin de que la celebración no se hiciera en la noche, para salvaguardar la seguridad de los aficionados. Sin embargo, ni la selección de Inglaterra ni la de México están de acuerdo, por lo que no se ha logrado llegar a un acuerdo.
- 14:10 - "Los medios de comunicación que tenemos derechos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ debemos ser notificados, porque eso implica también una organización, y no hemos recibido nada", dijo Medrano.
- 14:09 - David Medrano comentó que no se puede asegurar nada porque la FIFA les dijo que a las 14:00 horas les darían un comunicado oficial, sin embargo, aún no reciben respuesta.
- 14:08 - Carlos Guerrero indicó que, según sus fuentes, Javier Aguirre no estaría contento con la decisión porque eso les implica otras condiciones de organización previa al partido.