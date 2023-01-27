EN VIVO: E-Prix de Diriyah de la Fórmula E temporada 2023

Desde el circuito urbano de Diriyah se vivirá el segundo E-Prix de la temporada 2023 de la Fórmula E. Será la primera vez también que se podrá ver el GEN3 en Arabia Saudita, dándole la oportunidad a todos los fanáticos de ver lo último en tecnología, hablando del aurtomovilismo.

VE EL E-PRIX DE DIRIYAH EN VIVO

Jake Dennis encabeza por ahora el Campeonato Mundial de Pilotos, mientras que Pascal Wehrlein y Lucas Di Grasi completan el top 3, después del explosivo arranque de temporada que se vivió.

Te puede interesar: ¿Qué ver en la doble cartelera del E-Prix de Diriyah de la Formula E?