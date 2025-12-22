ÚLTIMA HORA: Delantero brasileño del Real Madrid es cedido al Olympique de Lyon

Un anuncio esperado, el delantero brasileño Endrick vivirá una nueva experiencia en el futbol europeo tras confirmarse su préstamo al Olympique de Lyon procedente del Real Madrid. El acuerdo, cerrado este lunes 22 de diciembre de 2025, se da después de que las negociaciones se comenzaron a dar desde hace u par de mese y ahora se oficializa: el atacante de 19 años se unirá al club francés cedido hasta junio de 2026.

¿Cómo es el préstamo de Endrick con Olympique de Lyon?

La operación se concretó sin cláusula de compra, lo que significa que el Real Madrid mantiene el control absoluto sobre el futuro del jugador. Además, el conjunto merengue cubrirá el 50% del salario de Endrick, mientras que el Lyon asumirá el resto. Este detalle refleja la intención del club español de asegurar que su joven promesa tenga minutos de calidad en una liga competitiva, sin que la carga económica sea un obstáculo para el equipo galo.

Endrick, considerado uno de los talentos más prometedores del futbol brasileño, llegó al Real Madrid en 2024 procedente del Palmeiras. Aunque ha tenido participaciones en partidos de LaLiga y la Champions League, su rol en el primer equipo ha sido limitado debido a la competencia en la delantera blanca. La llegada de Mbappé y figuras como Vinícius Jr. y Rodrygo consolidados, el club decidió que lo mejor para su desarrollo era una cesión que le permitiera sumar experiencia y continuidad.

El Olympique de Lyon, por su parte, atraviesa un proceso de reconstrucción en la Ligue 1 donde se ubica en la quinta posición, 10 puntos del líder Lens. Bajo la dirección de Paulo Fonseca, el equipo busca recuperar protagonismo en el campeonato francés y volver a competir en Europa. La llegada de Endrick representa un golpe de ilusión para la afición, que ve en el brasileño un refuerzo capaz de aportar velocidad, desequilibrio y gol.

El préstamo también tiene un componente estratégico: el Real Madrid espera que Endrick regrese en junio con mayor madurez futbolística y listo para competir por un lugar en la plantilla de Xabi Alonso.

