El crack sudamericano que volvería a México tras FRACASAR en Europa

Es casi eminente el regreso del delantero venezolano Salomón Rondón a la Liga BBVA MX que actualmente se encuentra jugado con el conjunto del Real Oviedo en LaLiga donde no ha tenido el impacto esperado en España y todo apunta a que regresará al fútbol mexicano para vestir la camiseta de Pachuca, ahora dirigido por Esteban Solari.

RESUMEN: Toluca 2(9) - 1(8) Tigres | Final Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

¿Cuáles son los números de Salomón Rondón en el Real Oviedo?

La temporada en LaLiga ha sido complicada para el atacante sudamericano. Rondón de 36 años ha disputado 16 partidos, 13 de ellos como titular, acumulando 1,037 minutos de juego y apenas 2 goles. Sus cifras reflejan la dificultad que ha tenido para adaptarse al ritmo competitivo del futbol español, donde su aporte ofensivo ha sido muy limitado y de lo esperado por los Carbayones.

Real Oviedo en zona de descenso en LaLiga

El Real Oviedo, además, atraviesa un momento delicado tanto en lo deportivo como en lo financiero. El equipo se ubica en la parte baja de la clasificación, ocupando el 19º lugar de LaLiga en zona de descenso y sumando resultados adversos como derrotas ante Sevilla (4-0), Atlético de Madrid (2-0) y Athletic Club (1-0), además de varios empates sin goles. Esta situación ha generado presión en la directiva, que busca equilibrar sus finanzas incrementando la masa salarial y tomando decisiones estratégicas respecto a su plantilla para el primer semestre del 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



En este contexto, la salida de Rondón se perfila como una solución para ambas partes. El venezolano regresaría a Pachuca, club con el que mantiene contrato y que ahora, bajo la conducción de Solari, pretende reforzar su ataque con experiencia y jerarquía. Para los Tuzos, la incorporación de Rondón representa una apuesta por un delantero probado internacionalmente, capaz de aportar liderazgo en el vestuario y presencia física en el área rival.

