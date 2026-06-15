Enner Valencia rompe el silencio tras la derrota de Ecuador y manda mensaje a su afición en EXCLUSIVA para Azteca Deportes

El debut de Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó dolor, frustración y preocupación. La derrota por 1-0 ante Costa de Marfil complicó el panorama de La Tri en el Grupo E y profundizó el mal arranque de las selecciones sudamericanas en el torneo.

Te puede interesar: ¿Cuál es el partido con más goles en la historia de un Mundial?

Hasta ahora, ninguna de las tres selecciones de Conmebol que ya vieron acción ha logrado ganar. Paraguay fue goleado por Estados Unidos, Brasil apenas rescató un empate ante Marruecos, y ahora Ecuador se fue con las manos vacías pese a haber generado varias oportunidades claras.

Tras el silbatazo final, uno de los referentes del equipo, Enner Valencia, habló en EXCLUSIVA para Azteca Deportes y dejó un mensaje que mezcla autocrítica, frustración y esperanza.

¡PARTIDAZO DE LOCURA! Países Bajos y Japón firman un vibrante empate en el Mundial 2026

Enner Valencia: “No vamos a bajar la cabeza”

El capitán ecuatoriano reconoció que a su equipo le faltó contundencia en el momento clave del partido.

“No sé si perdonamos, pero sí lo intentamos. Lo intentamos bastante, la verdad. No estuvimos esa fortuna que por ahí se tiene en esta clase de partidos cuando lo intentas mucho”, declaró Valencia.

Ecuador generó peligro, especialmente en el primer tiempo, pero no logró capitalizar sus oportunidades. Costa de Marfil, en cambio, fue más efectivo y encontró el gol que terminó marcando la diferencia.

Pese al duro golpe, Enner dejó claro que el vestidor no piensa rendirse.

“Sabemos que esto recién comienza. No vamos a bajar la cabeza. Vamos a seguir intentando. Seguiremos luchando por esa clasificación”, aseguró.

Países Bajos: la selección que perdió todas las finales de Copa del Mundo que disputó

El mensaje de Enner para la afición de Ecuador

Las imágenes en las gradas reflejaron el dolor del pueblo ecuatoriano: aficionados llorando, rostros desencajados y mucha frustración. Valencia también tuvo palabras para ellos.

“Es normal, porque tanto ellos como nosotros estábamos muy ilusionados con este primer partido. Queríamos darle una alegría a toda la hinchada”, dijo.

Y cerró con un mensaje esperanzador: “Que sigan apoyándonos, que seguro vendrán cosas mejores”.

Ahora, Ecuador está obligado a reaccionar ante Curazao si quiere seguir soñando.