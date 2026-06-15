INSÓLITO: Jugador de Japón hizo trampa en un partido del Mundial 2026 y ni el árbitro lo notó

Países Bajos y Japón igualaron 2-2 en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pero hubo un detalle que pasó desapercibido durante los 90 minutos y terminó siendo polémico. Las cámaras captaron algo inusual en uno de los protagonistas del partido, generando dudas sobre si se cumplió una regla básica del futbol o si hizo trampa.

El protagonista es Keito Nakamura, atacante japonés y autor de uno de los goles en el empate 2-2 frente a Países Bajos. El asiático fue señalado en redes sociales después de que varias fotografías mostraran sus calcetas completamente planas, lo que alimentó las sospechas de que habría jugado sin espinilleras.

Grupo F|MEXSPORT

Keito Nakamura desata polémica tras el Japón vs Países Bajos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las imágenes comenzaron a circular poco después del encuentro disputado en el Estadio de Dallas. En ellas se observa al futbolista celebrando junto a sus compañeros sin que se aprecien las protecciones que normalmente utilizan los jugadores debajo de las medias. Es evidente que los árbitros no lo notaron.

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¿Se puede jugar al futbol sin espinilleras? Esto dice el reglamento

La situación provocó un debate porque las espinilleras forman parte del equipamiento obligatorio según la Regla 4 de la IFAB. Sin embargo, el reglamento también establece que cada jugador es responsable del tamaño y la adecuación de las protecciones. Puede que Nakamura utilizara unas espinilleras de tamaño muy reducido.

¿Ismail Elfath y Katia Itzel García tuvieron responsabilidad?

Tras viralizarse las imágenes, algunas críticas se dirigieron hacia el árbitro principal, Ismail Elfath, y hacia la mexicana que estuvo de 4ª árbitra, Katia Itzel García, por no observar la situación. Al margen de eso, Katia se convirtió en la primera mexicana en desempeñar ese rol en un Mundial varonil.

El reglamento no confirma que haya existido una infracción

Hasta el momento no existe una confirmación oficial de FIFA o de los árbitros sobre una posible irregularidad. Las fotografías despertaron sospechas, pero no constituyen una prueba definitiva de que el jugador disputó el partido sin protección.

Por ahora, la incógnita continúa abierta. Lo único confirmado es que Nakamura fue una de las figuras de Japón en el empate frente a Países Bajos. Además, su peculiar equipamiento terminó generando casi tanto debate como el resultado del partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

