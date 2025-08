Atento América: todavía no es oficial el fichaje de Allan Saint-Maximin y ya se sabe su precio

América tiene en el radar a Allan Saint-Maximin, futbolista francés con pasaporte de la Isla de Guadalupe, así lo dio a conocer el periodista de TV Azteca Deportes, David Medrano Félix. El posible fichaje de las Águilas no es un jugador barato, pues tiene un amplio recorrido en el futbol de Europa, por lo que su precio es de 13 millones de euros (casi 282 millones de pesos), según Transfermarkt. Esto opina la afición sobre el posible refuerzo .

David Medrano dio a conocer que el actual jugador del Ah-Ahli de Arabia Saudita es delantero, aunque no es goleador, sino más asistidor. En la Liga Saudi es utilizado más como extremo, por lo que en esa posición podría jugar en caso de llegar al América. No obstante, aún es una posibilidad, ya que de momento no hay nada oficial, pero se conoce su precio de mercado. Esto fue lo que dijo José Mourinho acerca del nivel de juego de Allan .

@st_maximin Allan Saint-Maximin podría ser el nuevo refuerzo del América para el Apertura 2025, cuyo precio es de 14 millones de euros

Lo que es seguro es el precio del jugador francés, pues su valor en el mercado es demasiado alto en comparación con los fichajes que cerró América para este Apertura 2025. Si bien es cierto su carta decayó, pues en 2022 fue tasado en 40 millones de euros (867.4 millones de pesos), fuera del alcance en ese momento del presupuesto de las Águilas y diferentes clubes de la Liga BBVA MX.

¿Qué es lo que se sabe sobre el posible contrato de Allan Saint-Maximin con el América?

El reportero dio a conocer en su canal de YouTube que en caso de que Allan Saint-Maximin llegue al América sería por los próximos 5 años, en una transferencia superior a los 10 millones de dólares (más de 187 millones de pesos), aunque aún falta que tanto la directiva azulcrema como los representantes del jugador lleguen a un acuerdo.

Esta es la trayectoria de Allan Saint-Maximin, posible refuerzo del América para el Apertura 2025

Allan Saint-Maximin, de 28 años, surgió de las inferiores del St-Étienne de Francia, para después pasar a uno de los equipos grandes de su país: Mónaco. En su carrera ha estado en diferentes países como Inglaterra, Alemania, Turquía, Arabia Saudita y muy probablemente México esté en su próximo destino. Estos son todos los equipos en los que ha jugado el delantero: