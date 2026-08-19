¡EXCLUSIVA! David Medrano revela a LEYENDA de Rayados como posible DT de Tigres

Momento de suma importancia en la guarida de los Tigres de la UANL, el equipo regiomontano está en busca de nuevo director técnico y hay un nombre que llama mucho la atención; Víctor Manuel Vucetich. El famoso 'Rey Midas' no necesita presentación en el futbol mexicano, sin embargo, está ligado profundamente a los Rayados de Monterrey y sería si se concreta, uno de los movimientos más importantes de la Liga MX en mucho tiempo.

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De acuerdo a información exclusiva del periodista de TV Azteca Deportes, David Medrano, el estratega podría ser opción para tomar las riendas del club de la Sultana del Norte: ''TIGRES Víctor Vucetich se encuentra reunido en este momento con la directiva de Tigres.'', escribió en su cuenta personal de la red social X.

Títulos de Vucetich como estratega

No es secreto que Vucetich es uno de los nombres propios del futbol mexicano, su amplío palmarés lo respalda y puede presumir títulos tanto nacionales como internacionales. Cabe recordar que, el 'Rey Midas' sería una de las opciones de Tigres, aunque también se habla de la posibilidad de que llegue Guillermo Barros Schelotto o el español Quique Setién.

LIGAS



Primera División 1991-92 con León

Primera División 1993-94 con Tecos

Apertura 2003 con Pachuca

Apertura 2009 con Rayados

Apertura 2010 con Rayados

COPAS MX



1995-96 con Tigres

1996-97 con Cruz Azul

Apertura 2016 con Querétaro

SEGUNDA DIVISIÓN



1988-89 con Potros Neza

1989-90 con León

CONCACAF LIGA DE CAMPEONES



2010-11 con Rayados

2011-12 con Rayados

• 2012-13 con Rayados

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