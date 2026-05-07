El enorme récord de Antonio Mohamed por el que merece no irse nunca de Toluca
El “Turco”, director técnico de los Diablos Rojos, ha conseguido grandes resultados
A pesar de que el entrenador del LAFC acusó de “payaso” a Antonio Mohamed, lo cierto es que el entrenador argentino tiene increíbles números en su estadía en Toluca, donde ya lleva más de 500 días en el cargo. Pues tras la goleada 4-0, se dio a conocer una estadística muy positiva para el DT del conjunto escarlata, grandes noticias.
Así como se habla de que una estrella del Toluca tiene futuro europeo tras billar en las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026, también quedó en el centro de la escena el “Turco” Mohamed porque con los Diablos Rojos ya ha ganado por cuatro o más goles de diferencia en 6 de los 76 partidos que disputó, contando los partidos oficiales y la Copa Campeones 2025.
Todos los partidos que el Toluca del “Turco” Mohamed ganó por 4 o más goles
Hubo muchos partidos que terminaron en goleada a favor de los dirigidos por el Turco Mohamed. La diferencia de 4 o más goles se dio en dos encuentros de la Concachampions 2026, en dos duelos de la Liga MX en el Apertura 2025 y en dos partidos del Clausura 2025.
- 7 de mayo de 2026: Toluca 4-0 LAFC en Concachampions
- 19 de marzo de 2026: Toluca 4-0 San Diego en Concachampions
- 19 de octubre de 2025: Toluca 4-0 Querétaro en el Apertura 2025
- 25 de septiembre de 2025: Toluca 6-2 Rayados de Monterrey en el Apertura 2025
- 27 de febrero de 2025: Toluca 5-0 Querétaro en el Clausura 2025
- 23 de febrero de 2025: Juárez 0-4 Toluca en el Clausura 2025
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Los números de Antonio Mohamed como entrenador de Toluca
De acuerdo a los datos de Transfermarkt, sitio especializado en finanzas y estadísticas, estos son los números de Antonio Mohamed como entrenador de Deportivo Toluca FC:
- Más de 500 días en el cargo
- 74 partidos dirigidos
- 44 victorias
- 17 empates
- 13 derrotas
- 3 títulos ganados
- Campeón Liga MX Clausura 2025
- Campeón de Campeones 2025
- Campeón Liga MX Apertura 2025
- Finalista Copa de Campeones de la Concacaf 2026 (en curso).