El enorme récord de Antonio Mohamed por el que merece no irse nunca de Toluca

A pesar de que el entrenador del LAFC acusó de “payaso” a Antonio Mohamed, lo cierto es que el entrenador argentino tiene increíbles números en su estadía en Toluca, donde ya lleva más de 500 días en el cargo. Pues tras la goleada 4-0, se dio a conocer una estadística muy positiva para el DT del conjunto escarlata, grandes noticias.

Así como se habla de que una estrella del Toluca tiene futuro europeo tras billar en las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026, también quedó en el centro de la escena el “Turco” Mohamed porque con los Diablos Rojos ya ha ganado por cuatro o más goles de diferencia en 6 de los 76 partidos que disputó, contando los partidos oficiales y la Copa Campeones 2025.

El argentino tiene contrato hasta junio de 2027, por lo que aspira a ganar más títulos, tanto locales como internacionales.|Toluca FC

Todos los partidos que el Toluca del “Turco” Mohamed ganó por 4 o más goles

Hubo muchos partidos que terminaron en goleada a favor de los dirigidos por el Turco Mohamed. La diferencia de 4 o más goles se dio en dos encuentros de la Concachampions 2026, en dos duelos de la Liga MX en el Apertura 2025 y en dos partidos del Clausura 2025.

7 de mayo de 2026: Toluca 4-0 LAFC en Concachampions

19 de marzo de 2026: Toluca 4-0 San Diego en Concachampions

19 de octubre de 2025: Toluca 4-0 Querétaro en el Apertura 2025

25 de septiembre de 2025: Toluca 6-2 Rayados de Monterrey en el Apertura 2025

27 de febrero de 2025: Toluca 5-0 Querétaro en el Clausura 2025

23 de febrero de 2025: Juárez 0-4 Toluca en el Clausura 2025

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Antonio Mohamed |Mexsport

Los números de Antonio Mohamed como entrenador de Toluca

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, sitio especializado en finanzas y estadísticas, estos son los números de Antonio Mohamed como entrenador de Deportivo Toluca FC: