Entrenador de LAFC no soportó y dijo que Antonio Mohamed era un “payaso” por esto que hizo

Tal como predijo la IA, Toluca avanzó a la gran final de la Concacaf Champions Cup 2026 al vencer 4-0 a LAFC en el estadio Nemesio Diez. Con su gente, los Diablos Rojos se hicieron fuertes y superaron la instancia de semifinales a pesar de haber arrancado en desventaja en la serie (1-2 en Los Angeles). Tras esto, el entrenador visitante acusó de payaso Antonio Mohamed.

Mientras que una de las promesas de Toluca podría tener destino europeo, el director técnico argentino recibió las quejas de Marc Dos Santos, el entrenador canadiense - portugués del conjunto angelino. Mientras tanto, los fanáticos del conjunto mexicano aseguraron que el “Turco” tenía razones de sobra para festejar de esa manera.

¿Qué dijo Marc Dos Santos, DT de LAFC, sobre Antonio Mohamed?

“Tengo clase como persona, sé ganar y sé perder, quiero desear suerte al Mr. Mohamed para la final. Fueron payasos en el banquillo, debes tener clase. El mundo cambia muy rápido, él tiene más edad que yo, pero hay que tener clase cuando ganas. Tiene una calidad de hombre fuerte pero lo que hizo después del juego fue payaso”, aseguró Dos Santos en conferencia de prensa.

TE PUEDE INTERESAR:



La respuesta de Antonio Mohamed tras el Toluca - LAFC

“Lo que pasa es que, cuando perdimos allá, ellos bailaron, dieron la vuelta olímpica, tuvieron un festejo bastante intenso, nosotros sentimos que fue de más, por eso grité el gol de más. Nunca grito el gol, pero me pareció que fue una devolución de gentilezas, nada más”, expresó Mohamed en conferencia. Además, agregó: “Fue un desahogo por lo que pasó en Los Ángeles”.

El entrenador del LAFC dice que el Turco Mohamed es un payaso.



Dijo que no tiene clase, que no sabe ganar. pic.twitter.com/PXfqyJUgLJ — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) May 7, 2026

¿Qué hizo el “Turco” Mohamed tras la victoria de Toluca ante Los Angeles FC?

El entrenador argentino celebró de una manera eufórica los goles de Toluca ante LAFC, como imitando un baile que habían hecho antes sus rivales. Además al terminar el encuentro, hizo un gesto algo polémico en tono de burla, mirando hacia la tribuna, buscando cierta complicidad contra la plantilla del equipo estadounidense.

De todos modos, el Toluca del “payaso” le dio una paliza categórica a LAFC, con un resultado global de 5-2.