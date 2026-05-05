Vale 100 millones en Club América, Jardine lo ignora y otro equipo de la Liga BBVA MX ya se lo pidió prestado

Mientras André Jardine por fin le daría una oportunidad al jugador que todos piden en Club América, lo cierto es que hay un futbolista al que prácticamente ignora y que podría salir en el próximo mercado de fichajes. Pues otro equipo de la Liga BBVA MX ya pidió prestado a un joven que vale 100 millones y que el DT no usa demasiado.

De acuerdo a distintos reportes, Miguel “Piojo” Herrera ya le pidió al América el préstamo de Ramón Juárez, defensor central de 24 años. El ex entrenador de Costa Rica y actual DT del Atlante, quiere sumar al defensa a las filas de su nuevo equipo de cara al Apertura 2026. Mientras tanto, un futbolista que América dejó ir gratis ahora sorprende en Argentina.

|Instagram @ramonjuarez91

¿Cuánto vale Ramón Juárez y hasta cuándo tiene contrato en Club América?

Según los datos de Transfermarkt, el contrato del defensa de 24 años con el conjunto de Coapa tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2027. Es decir que, para hacer un préstamo de un año al Atlante, se debería renegociar un vínculo con las Águilas. Una compra sería muy complicada para el nuevo equipo de la Liga MX, pues Ramón Juárez cuesta 5 Md€ (100 millones de pesos).

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La suerte acompañó a Ramón Juárez tras ser ignorado por André Jardine

En este 2026 jugó 15 partidos y fue titular en 8 de ellos, contando partidos del Clausura 2026 y de la Concacaf Champions Cup. Pues el entrenador brasileño tiene otros jugadores por delante de él en la consideración. Con las lesiones y las partidas a la Selección Nacional, a Jardine prácticamente no le queda otra opción que poner en su alineación a Juárez, pero no es su favorito.

Ramón Juárez es el peor jugador del inicio del América|Crédito: @ramonjuarez91 / IG

Los números de Ramón Juárez en el Club América

De acuerdo a los datos que dio BeSoccer, Ramón Juárez ha tenido una etapa destacada con el Club América, con estas estadísticas: