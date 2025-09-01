¡No da para más! Los candidatos que podrían suplir a Gabriel Milito en Chivas: todos son extranjeros
Gabriel Milito no levanta el barco de Chivas, por lo que la directiva ya volteó a ver a 2 posibles candidatos si los resultados en el club no mejoran
Chivas consumó su cuarta derrota en lo que va del Apertura 2025 tras ser vencidos de locales ante Cruz Azul en la fecha 7 de la Liga BBVA MX . Ante los malos resultados la directiva ya piensa en un par de candidatos extranjeros para suplir a Gabriel Milito en caso de que los resultados no mejoren en los partidos venideros.
De acuerdo con el periodista de TV Azteca Deportes, David Medrano Félix, la directiva rojiblanca ya piensa en un plan B en caso de que el argentino no enderece el barco, ya que las próximas 3 fechas son de suma importancia para el club pues, de no sumar un punto, el Rebaño Sagrado perdería la oportunidad de ubicarse en puestos de Play-in y con ello la posible salida del entrenador, quien ya detectó el terrible problema que los jugadores tienen .
1. Diego Alonso
El uruguayo es una de las opciones que tiene Chivas y que actualmente se encuentra disponible para tomar al equipo en caso de emergencia. El exentrenador de Rayados ya fue un candidato para el Guadalajara años atrás; sin embargo, no llegó a un acuerdo con la directiva que en ese tiempo comandaba al conjunto rojiblanco.
2. Vicente Sánchez
El técnico de moda se encuentra sin trabajo después de ser despedido de Cruz Azul, pese a haber ganado el título de la Concachampions 2025. El uruguayo ya sabe lo que es dirigir en la Liga BBVA MX y tiene conocimiento de ella. Por lo anterior, es uno de los candidatos que tiene en la mira Chivas en su primera fase de crisis ante los malos resultados de Gabriel Milito.
Los entrenadores que dejó ir Chivas por Gabriel Milito
Chivas solo tiene en la baraja a Sánchez y a Alonso, ya que los entrenadores que algún día fueron candidatos a tomar las riendas del equipo rojiblanco tienen compromisos con diferentes equipos. Estos son los técnicos que algún día sonaron para el Guadalajara antes de la llegada de Gabriel Milito:
- Matías Almeyda – Sevilla
- Veljko Paunović – Real Oviedo
- Fernando “Tano” Ortiz – Colo Colo
- Guillermo Almada – Real Valladolid
- Antonio “Turco” Mohamed – Toluca
- Jaime Lozano – Pachuca
- Gabriel Heinze – Arsenal (auxiliar técnico).