Memo Ochoa, en la desesperación: busca equipo por doquier y esta sería su única alternativa

El tiempo se le agota a Memo Ochoa y el mercado de fichajes cerrará muy pronto. El portero mexicano necesita encontrar equipo y, aunque sonó muy fuerte para el Real Zaragoza , ahora de manera desesperada podría caer en el Burgos FC de la segunda división de España. El canterano del América sabe que, de no encontrar club, su sueño de ir al Mundial del 2026 quedaría solamente en el recuerdo.

Sin duda, Memo Ochoa se convirtió en un héroe para la Selección Mexicana en todos los mundiales que disputó con el combinado azteca. Actualmente el arquero mexicano se devaluó y tiene un costo de 500 mil dólares, según Transfermarkt. Lo relevante en el caso de Ochoa Magaña es que, por más que se ofrece a diversos equipos en el orbe, ninguno quiere sus servicios y el mercado de fichajes termina en septiembre.

Ronald Martinez/Getty Images ARLINGTON, TEXAS - JUNE 09: Guillermo Ochoa #13 of Mexico during play against Ecuador during a international friendly at AT&T Stadium on June 09, 2019 in Arlington, Texas. (Photo by Ronald Martinez/Getty Images)

“Sería fantástico poder estar en este Mundial (2026). Voy a luchar y voy a trabajar porque no estoy pidiendo que me regalen nada. Sigo trabajando en el máximo nivel y buscando mi lugar en la Selección día a día con mi equipo. La gente que me sigue sabe como me he entregado en todo momento y voy a seguir haciéndolo si me siguen dando la oportunidad. Sería fantástico tener un Mundial en tu país. Sería la cereza del pastel cerrar mi carrera de esta manera”, dijo Memo Ochoa al término de la reciente Copa Oro.

Las opciones para Memo Ochoa son muy pocas

El principal objetivo de Guillermo Ochoa de cara al Mundial del 2026 es tener minutos y no perder el ritmo de trabajo. La opción del Burgos FC de la segunda división de España es latente, pero el portero aún no tiene una respuesta final y le urge encontrar club lo antes posible. Su última experiencia fue en Portugal con el AVS y no fue lo que él esperaba, pues tampoco tuvo los resultados deseados ni los minutos necesarios.

Si Ochoa no logra cerrar ningún equipo en Europa, su última opción estaría en México. Aunque varios equipos de la primera división del balompié azteca ya le cerraron las puertas, la Liga de Expansión sería su solución. El canterano del América tocaría puertas en la segunda división de su país para intentar que algún equipo lo contrate y así poderse mantener activo y con los ojos de Javier Aguirre cerca de él.