Ahora sí: Borja Mayoral jugará en Rayados y así lo estaría confirmando él mismo

Rayados de Monterrey tiene casi todo listo para enfrentar al Puebla en el Apertura 2025, pero mientras tanto el mercado de fichajes se sigue moviendo en Nueva León. Si bien se supo que la directiva de La Pandilla está negociando para incorporar a un exMilan , en las últimas horas se pudo dar a conocer que Borja Mayoral, delantero con pasado en el Real Madrid, está cada vez más cerca de arribar a México y jugar en Rayados.

Según el sitio español El Corner Getafe, Borja Mayoral ha quitado de sus biografías en redes sociales que juega para el Getafe. Esto demuestra que el español ha decidido desvincularse de su actual equipo y la información dice que Mayoral pondrá rumbo al Rayados de Monterrey a cambio de unos 10 millones de euros. Por otro lado, Sergio Ramos podría perderse los partidos más difíciles de la Liga BBVA MX por un terrible motivo .

@borjamayoral Borja Mayoral rechazó la propuesta de sueldo de Rayados de 6 millones de dólares al año

De acuerdo a la prensa española, Sergio Ramos ha sido clave para convencer a su compatriota de partir rumbo hacia México y firmar por Rayados. Cabe recordar que ambos fueron compañeros durante su estadía en el Real Madrid. La oferta ya está sobre la mesa y lo cierto es que Monterrey tiene tiempo hasta el 12 de septiembre para cerrar la llegada de su delantero centro, fecha del cierre de registros en México.

👋 LA PRIMERA SALIDA!



❌ Se ha quitado en TODAS sus biografías que juega para el Getafe.



🇪🇸 Borja Mayoral pondrá rumbo al Monterrey por unos 10M, al tener una ficha tan alta NO sería necesaria la venta de Uche porque libera mucho salario.



🏳️ Sergio Ramos ha sido clave. pic.twitter.com/lYXVUfjy69 — Noticias Getafe | ECG. (@ElCornerGetafe) August 28, 2025

Getafe hace oído sordos a los rumores sobre la salida de Borja Mayoral

A pesar de que Mayoral esté cerca de fichar por Rayados, Getafe decidió incluir al delantero español en la convocatoria para su próximo juego ante el Valencia por LaLiga. El ex Real Madrid se perdió el inicio de la temporada 2025/26 por lesión y ahora fue incluido dentro de la lista de jugadores convocados para enfrentar al conjunto ‘Che’. Sin embargo, no se sabe si su entrenador lo utilizará como titular o si sumará minutos de juego.

Los números de Borja Mayoral antes de llegar a Rayados

Los mejores momentos de Mayoral ya han pasado, pues sus dos mejores temporadas fueron la 2020/21 (Roma y Getafe) y 2023/24 (Getafe), donde en cada una logró marcar 17 goles. Sin embargo, su presente no es el mejor, pues durante la temporada pasada (2024/25), el español apenas pudo marcar 6 goles en 27 partidos. En caso de llegar a Monterrey, buscará regresar a su nivel más alto.