Enrique Borja recibe un merecido reconocimiento de la FMF por el logro más importante de la Selección Mexicana

Enrique Borja no solo es recordado como uno de los goleadores más prolíferos de la Liga BBVA MX con equipos como Pumas y América, además de la Selección Mexicana, sino que también tuvo un paso destacado por la Federación Mexicana de Futbol como su presidente y ha sido la propia FMF que ahora lo ha reconocido por su trabajo.

FMF rinde homenaje a Enrique Borja por su paso como presidente de la Federación

El Comité Ejecutivo de la FMF reconoció a Enrique Borja por su trabajo al frente de la propia Federación en el periodo de 1998 a 2000, lapso en el que se consiguió la Copa FIFA Confederaciones 1999 disputada en nuestro país.

Se trata del primer homenaje de esta índole que realiza la FMF y con la que inaugura el Salón de Presidentes mediante la develación de un retrato del homenajeado, un jersey personalizado y una foto emblemática de su mandato.

"En este año mundialista, tan especial para México, estamos reconociendo a quienes han dejado un legado para el futbol mexicano. Hoy rendimos un homenaje a una leyenda de nuestro deporte, el expresidente de la FMF, Enrique Borja, quien dentro de sus aportaciones como directivo de la Federación está el haber conseguido la Copa Confederaciones de 1999 para México en el Estadio Azteca”, declaró Mikel Arriola, comisionado de la FMF.

Por su parte, Borja agradeció por el reconocimiento por parte de la FMF y por inaugurar este nuevo, además de recordar la obtención de la Copa Confederaciones que engalanó su gestión.

“Es un orgullo estar aquí en el salón de los presidentes, gracias a Mikel Arriola y al consejo de la Federación… Aquí está lo que logró el futbol mexicano, una de las cosas más importantes, la Copa FIFA Confederaciones, donde México le ganó a Brasil y lo digo con mucho orgullo, porque cada que juega la selección, la gente se identifica con los jugadores y los jugadores con su afición”, dijo Borja.

