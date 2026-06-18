En unas cuantas horas arrancará el partido entre México y Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, duelo que será transmitido por Azteca 7 y por la página web de Azteca Deportes. El encuentro será de vital importancia, ya que definirá al líder del Grupo A y que la Selección Nacional pueda jugar los dieciseisavos de final en casa. Pero lo que llamó la atención fueron las declaraciones del entrenador asiático, ya que advirtió que sienten temor.

Previo al partido de la segunda jornada 2 de la justa veraniega, Hong Myung-bo dio declaraciones que llamaron la atención de todos los mexicanos, ya que dijo que el duelo contra la selección será difícil. Lo anterior se debe a que pesará la afición azteca, debido a que el partido será en Guadalajara, donde posiblemente todo el estadio esté pintado de verde. Esta es la hora exacta para ver el encuentro entre ambos países.

Entrenador de Corea del Sur advirtió que sí sienten temor del partido contra México: “Difícil”

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"Quiero aprovechar este momento para agradecer a la afición mexicana", dijo Myung-bo, luego de recibir todo el calor de los seguidores aztecas en su primer partido ante Chequia, que se disputó en el Estadio Guadalajara.

El surcoreano agregó que el partido contra la Selección Nacional será difícil, debido a la afición mexicana, aunque confía en que los suyos pueden sacar un buen resultado.

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Todo por el todo: México vs. Corea del Sur

México se medirá ante Corea del Sur este jueves en el Estadio Guadalajara en punto de las 7 de la tarde, duelo que será transmitido por Azteca Deportes. La Selección Nacional tendrá que ganar si quiere liderar y amarrar el primer lugar del Grupo A, pues el empate entre Sudáfrica y Chequia los benefició.

La Selección Mexicana tiene que avanzar en primer lugar para así jugar la fase final en el Estadio Ciudad de México, solo hasta los octavos de final, ya que en caso de hacer historia y clasificar a una semifinal, tendría que disputar la serie en Estados Unidos.