HORA EXACTA para ver el México vs Corea del Sur, por el Grupo A del Mundial 2026
México enfrenta a Corea del Sur en un duelo clave por el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Aquí te decimos la hora exacta y dónde verlo.
La Selección Mexicana vuelve a la actividad este jueves en uno de los partidos más importantes de la fase de grupos. El equipo de Javier Aguirre enfrentará a Corea del Sur en la segunda jornada del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un duelo que podría definir al primer clasificado a la siguiente ronda.
México llega con confianza tras vencer 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. El Tri mostró intensidad, orden y contundencia, aunque no todo fue perfecto: la expulsión de César Montes dejó una baja sensible en la zaga.
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Corea del Sur tampoco llega improvisando. Los asiáticos remontaron para derrotar 2-1 a Chequia, confirmando que son un equipo disciplinado, veloz y muy peligroso en transición, especialmente con figuras como Son Heung-min, Lee Kang-in y Hwang In-beom.
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¿A qué hora juega México vs Corea del Sur?
El partido entre México y Corea del Sur se disutará este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara, en un ambiente que promete ser espectacular con mayoría de aficionados mexicanos.
Hora exacta del partido:
7:00 PM (tiempo del centro de México)
Transmisión en TV Azteca EN VIVO y GRATIS:
Azteca 7 Y Plataformas digitales de Azteca Deportes
A partir de las 6:30 PM
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México busca sellar su boleto
El panorama es sencillo: si México gana, clasifica automáticamente a la siguiente ronda con seis puntos y quedaría muy cerca de asegurar el liderato del Grupo A.
Pero Corea representa una prueba mucho más dura que Sudáfrica. Su velocidad por bandas y capacidad para atacar espacios podría castigar a una defensa mexicana que deberá reacomodarse sin Montes.
Por eso será clave el trabajo de Edson Álvarez, Johan Vásquez y Érik Lira para frenar el contragolpe asiático.
En ataque, el Tri confía en el gran momento de Raúl Jiménez y Julián Quiñones, quienes ilusionan a toda la afición. Guadalajara está lista. México también.