La IMPACTANTE revelación de Ancelotti sobre porqué Hazard no triunfó en el Real Madrid

Eden Hazard llegó al Real Madrid en el 2019 con grandes expectativas tras lo conseguido en su paso por el Chelsea, equipo en el que ganó múltiples títulos y se convirtió en un gran referentes de los Blues.

Sin embargo, las constantes lesiones lo privaron de la actividad con los Merengues al grado de apresurar su retiro con apenas 32 años. De hecho en sus tres temporadas como madridista solo disputó 76 partidos y consiguió apenas siete goles.

Carlo Ancelotti revela porqué Hazard no brilló en el Real Madrid

Quien mejor que Carlo Ancelotti, entrenador que dirigió a Eden Hazard en el Real Madrid para explicar las razones por las que el delantero belga no logró brillar con el conjunto Merengue.

Era bien conocidos los conflictos de Hazard para mantener su peso y la negativa a entrenar intensamente; sin embargo, para Ancelotti estos ni siquiera eran los motivos por los que el delantero no brilló con el cuadro español.

“No, no le gustaba entrenar. Sabíamos esto. Pero escucha, cuando juegas cada tres días no es importante entrenar intenso. Ni siquiera eres capaz de entrenar a una gran intensidad. De hecho, cuando tienes que entrenar con intensidad, es cuando no estás jugando”, dijo Ancelotti en una plática en el podcast del exfutbolista del Chelsea John Obi Mikel.

“Creo que el problema con Hazard fueron las lesiones, por supuesto, pero también el hecho de que tuvo dificultades para competir. Tienes que entrenar con alta intensidad cuando no estás jugando. En el Lille lo jugaba todo. En todos los partidos estaba en el once, después firmó por el Chelsea y jugó fantástico y entonces llegó aquí tuvo las lesiones. Cuando estás en el Real Madrid y tienes una lesión, tienes que volver y ser competitivo con los otros. Porque si no estás jugando tú, hay otro que está jugando, así que tuvo dificultades para competir. Para luchar para jugar”, agregó el experimentado entrenador.

