México podría quedar ELIMINADO del próximo Mundial, de acuerdo con esta estadística devastadora

La Selección de México quedó eliminada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras caer este domingo 5 de julio ante Inglaterra por 3-2 en los Octavos de Final en la cancha del Estadio de la Ciudad de México y ahora es momento de darle vuelta a la página y comenzar a pensar en la siguiente justa mundialista de 2030; sin embargo, hay una estadística que ha acompañado al conjunto Azteca en las dos ocasiones previas que ha fungido como organizador del certamen.

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México podría quedar fuera del Mundial 2030 por esta estadística

México albergó por primera vez en su historia una Copa Mundial de la FIFA en 1970 en donde superó la Fase de Grupos y quedó en los Cuartos de Final al caer contra Italia; sin embargo, no pudo calificar para la edición de Alemania 74.

A pesar del buen trabajo del equipo Azteca, para las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 1974, México superó la zona de Norteamérica, pero no pudo con la Ronda Final disputada en Puerto Príncipe, Trinidad y Tobago, en donde quedó en el tercer lugar.

En aquella época solo se otorgaba un boleto para la Concacaf, mismo que se terminó llevando Haití calificando a su primera justa mundialista e incluso se habló de que México había sufrido de brujería y de rituales de vudú para impedir su clasificación.

Los cachirules privaron a México de otro Mundial tras se anfitriones

Nuestro país volvió a ser elegido como anfitrión para el Mundial de México 86 en donde se consiguió una participación histórica tras supera por única vez los Octavos de Final y caer en Cuartos de Final ante Alemania.

Para la justa de Italia 90 había grandes expectativas por el equipo conformado y por la presencia de Hugo Sánchez que destacaba como estrella del Real Madrid y máximo goleador de Europa, pero la corrupción de los federativos mexicanos nuevamente privó a México del sueño mundialista.

manuel negrete mexico 86

Un trabajo periodístico destapó una alineación indebida de cuatro jugadores se la Selección Mexicana Sub-20 que participarían en la Copa Mundial de Futbol Juvenil 1989 y que superaban el límite de edad.

La FMF habría falsificado las actas de nacimiento de los jugadores para hacerlos pasar por menores de edad con el objetivo de poder inscribirlos en el torneo; sin embargo, el propio capitán del equipo, Aurelio Rivera, confesó posteriormente que todos los jugadores de aquella selección, salvo dos, superaban la edad reglamentaria.

El escándalo llegó hasta oídos de las Federaciones de Estados Unidos y Guatemala que denunciaron inicialmente ante la Concacaf descalificando a México de la eliminatoria del Mundial Juvenil que se disputaría en Arabia Saudita.

Los federativos mexicanos buscaron apelar directamente ante la FIFA, pero contrario a lo esperado, el ente rector del futbol mundial mantuvo la postura y extendió el castigo a todas las Selecciones Mexicanas, incluyendo la mayor, a dos años de suspensión dejando fuera al combinado Azteca de los Juegos Olímpicos de Seúl 88 a los que ya estaba calificado y al Mundial de Italia 90.

Ya sea por cuestiones deportivas o administrativas, México se ha quedado fuera del siguiente Mundial tras ser anfitrión, una estadística que buscará terminar en la Copa Mundial de la FIFA 2030 en donde habrá seis boletos para los equipos de la Concacaf.

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