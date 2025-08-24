Entrenador de élite se quedó con las ganas de dirigir al “Chicharito” Hernández

Sin duda alguna, José Mourinho es uno de los mejores entrenadores de la actualidad y para muchos, uno de la historia. Hay una anécdota en la que el portugués dejó maravillados a los mexicanos, pues en su momento reconoció que le hubiera encantado dirigir a Javier “Chicharito” Hernández. Receintemente Mou ha estaba mucho en boca de la prensa mexicano, pues el DT criticó al nuevo refuerzo de las Águilas.

Recientemente José Mourinho entrenará por primera vez en su carrera a un mexicano y se trata de Edson Álvarez. Por petición del timonel el jugador llegó al Fenerbache de Turquía. El estratega quería un futbolista con esas características. En 2017, Mourinho dirigía a la Roma y “Chicharito” llegaba al West Ham United, pero el timonel aseguró que era un futbolista que le encantaría tener en su plantilla.

“(Chicharito) Hernández es un tipo que siempre hace goles y por eso siempre sería bienvenido en mi plantilla porque no necesita muchos minutos en el campo para anotar”, reconoció el entrenador en su momento.

La actualidad de Chicharito Hernández es muy distinta

Javier Hernández Balcázar vivió una grandiosa etapa en Europa. Se puede decir que “Chicharito” es uno de los futbolistas mexicanos con la mejor trayectoria en el Viejo Continente y hasta estaría compartiendo mesa con Hugo Sánchez y Rafael Márquez. El delantero azteca militó en equipos como el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United y el Sevilla y en todos fue pieza fundamenta.

Recientemente, Javier Hernández no pasa por su mejor momento. Se habla más del “Chicharito” fuera de la cancha que dentro de ella, pues ni por su paso por la MLS con el Galaxy ni en su regreso ha Chivas ha podido levantar su nivel. Con el Rebaño lleva menos de cinco goles desde hace año y medio que volvió y su regreso a una titularidad luce muy lejano.

Sus problemas fuera de la cancha y sus publicaciones en redes sociales le han provocado muchos problemas, ya que recientemente la Liga BBVA MX, la FMF y hasta una de sus marcas patrocinadores ya lo sancionaron.