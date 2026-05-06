La IA realizó 100 simulaciones y reveló qué necesita Toluca para jugar la final de la Concachampions 2026
El conjunto de Antonio Mohamed se mide contra LAFC en las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026
Mientras muchos se preguntan qué necesita Tigres de la UANL para jugar la final en El Volcán, la otra llave de la Concacaf Champions Cup 2026 entre Toluca y LAFC se disputa este miércoles. En ese marco, la IA de ChatGPT realizó un ejercicio de simulación basado en múltiples variables y lanzó su predicción sobre qué equipo superará las semifinales.
Así como la IA predijo las semifinales de la Concachampions, a partir de 100 simulaciones, ahora el modelo de inteligencia artificial arrojó un resultado ligeramente favorable a Toluca. Pues el equipo de Antonio Mohamed avanzó a la final en el 58% de los escenarios, frente a un 42% de clasificaciones para LAFC.
De acuerdo con las simulaciones realizadas por ChatGPT, el marcador más probable es un 1-0 a favor de Toluca, resultado que le otorgaría el pase a la gran final. Mientras los Diablos Rojos contarán con Alexis Vega, Los Angeles FC tendrán a Denis Bouanga.
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Las cosas que son "necesarias" para que Toluca se imponga, según la IA
- Marcar gol temprano: en el 72% de las simulaciones ganadas, Toluca metía gol antes del minuto 30. Eso obligaría a LAFC a salir, abriendo espacios. Además, activa el “modo infierno” del Nemesio Diez.
- Localía en La Bombonera: Toluca debe hacer valer el peso de la localía y la altura, para que LAFC baje el rendimiento físico.
- Impacto de Alexis Vega: Toluca recupera a una de sus estrellas, que participó en en gol/asistencia en 65% de las simulaciones
- Hacer valer el gol de visitante: según la IA, esto generó una ventaja psicológica, como una “derrota útil”, según ChatGPT.
- Ajustes de Antonio Mohamed: la IA mostró que los cambios tácticos ayudan gracias a más presión alta, laterales más ofensivos y mejor volumen por bandas.
¿Qué necesita Toluca para jugar la final de la Concacaf Champions Cup 2026? Los 4 escenarios
- Escenario 1: Ganar 1-0. Si Toluca se impone por la mínima, avanzará gracias al gol de visitante ante el empate global.
- Escenario 2: Ganar por una diferencia de 2 o más goles. De esa manera, se lograría imponer en el resultado global.
- Escenario 3: Toluca quedará eliminado si gana el partido de vuelta por un gol de diferencia y recibiendo 2 o más goles (3-2, 4-3, etc.).
- Escenario 4: Toluca quedará eliminado si no gana el partido de vuelta, con cualquier resultado.