La IA realizó 100 simulaciones y reveló qué necesita Toluca para jugar la final de la Concachampions 2026

Mientras muchos se preguntan qué necesita Tigres de la UANL para jugar la final en El Volcán, la otra llave de la Concacaf Champions Cup 2026 entre Toluca y LAFC se disputa este miércoles. En ese marco, la IA de ChatGPT realizó un ejercicio de simulación basado en múltiples variables y lanzó su predicción sobre qué equipo superará las semifinales.

Así como la IA predijo las semifinales de la Concachampions, a partir de 100 simulaciones, ahora el modelo de inteligencia artificial arrojó un resultado ligeramente favorable a Toluca. Pues el equipo de Antonio Mohamed avanzó a la final en el 58% de los escenarios, frente a un 42% de clasificaciones para LAFC.

De acuerdo con las simulaciones realizadas por ChatGPT, el marcador más probable es un 1-0 a favor de Toluca, resultado que le otorgaría el pase a la gran final. Mientras los Diablos Rojos contarán con Alexis Vega, Los Angeles FC tendrán a Denis Bouanga.

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|X Toluca y Google Gemini

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