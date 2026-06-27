Entrenador de Selección Nacional recibe oferta para EXTENDER SU CONTRATO tras Mundial 2026

Estados Unidos avanzó como primer lugar de su grupo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pese a caer ante Turquía, y eso significa que el entrenador Mauricio Pochettino ha hecho bien su trabajo con la selección nacional. Tanto que la federación de Fútbol de los Estados Unidos (US Soccer) le ha ofrecido una extensión de contrato para continuar con su vínculo laboral.

El contrato de Mauricio Pochettino con el USMNT está programado para finalizar una vez que acabe su participación en la Copa del Mundo. Sin embargo, el New York Times reportó, a través de su edición de deportes, que las autoridades de US Soccer han decidido ofrecerle un contrato para que se quede cuatro años más hasta la edición de 2030. La oferta fue realizada desde antes de que comenzara su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero tanto el entrenador como los directivos tomaron la decisión de retomar las negociaciones una vez terminada su intervención en la justa del verano.

El estratega de 54 años firmó con US Soccer en 2024 tras su paso con el Chelsea de la Premier League. Pochettino tiene amplía experiencia como entrenador luego de pasar por el Espanyol de la Liga Española, así como por el Southampton y el Tottenham Hotspurs de Inglaterra y el PSG de la Ligue 1 de Francia.

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🚨JUST IN: Mauricio Pochettino has been offered an extension with the USMNT for another World Cup cycle pic.twitter.com/ljoCMlG0xq — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 26, 2026

Mauricio Pochettino y un posible regreso al futbol de clubes

Antes de que comenzara la Copa Mundial de la FIFA 2026™ medios internacionales reportaron que el AC Milan de la Serie A mostró interés en contratar a Mauricio Pochettino como entrenador para la temporada 2026-27. Sin embargo, el cuadro rossonero eligió al portugués Rúben Amorim como estratega y eso podría definir el camino del argentino dentro de la organización del seleccionado de las barras y las estrellas.

Durante su gestión como entrenador de la Selección Nacional de Estados Unidos, Pochettino ha dirigido 29 partidos y tiene récord de 17 triunfos, 11 derrotas y un empate. Además, sus jugadores han logrado anotar 58 goles con solo 44 en contra.