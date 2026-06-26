¡Ni con Zendejas! Estados Unidos NO logra alcanzar a México en este récord de Mundial 2026

La fase de grupos de las selecciones anfitrionas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó a su fin con la derrota de Estados Unidos ante Turquía y eso solo sirve para demostrar que ningún equipo de la Concacaf está a la altura de México en la edición disputada en Norteamérica.

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El combinado azteca consiguió el pleno en la primera fase al ganar sus tres partidos y sumar nueve puntos mientras que el USMNT no pudo alcanzar dicho logró porque cayó ante los turcos. Por su parte, los canadienses avanzaron como segundo lugar de su grupo tras golear a Qatar, empatar con Bosnia Herzegovina y perder ante Suiza.

Pese a ello, los seis puntos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ son la mejor actuación de Estados Unidos en una fase de grupos. Antes de eso, en Qatar 2022 y en Sudáfrica 2010 lograron sumar cinco puntos.

El resto de los equipos de Concacaf están lejos del récor de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Haití perdió sus tres partidos ante Escocia, Brasil y Marruecos para irse sin puntos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los haitianos perdieron 1-0 contra los escoceses, cayeron por tres goles ante los brasileños y dieron batalla a los marroquís al caer 4-2 en el último juego de la fase de grupos.

Curazao llegó con esperanza de clasificar a 16vos en la última jornada luego de sacar un empate histórico con Ecuador. Sin embargo, las dolorosas derrotas contra Alemania y Costa de Marfil los dejó fuera. Panamá es el otro equipo de la Concacaf, pero ya están eliminados pese a todavía tener un juego por disputar. Los canaleros cayeron ante Croacia y Ghana por la mínima y ahora enfrentarán a Inglaterra, quien apunta a ser el líder del Grupo L.