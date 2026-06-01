OFICIAL: Equipo GRANDE confirma que tendrán 15 bajas para la siguiente temporada

Luego de haber perdido la Final del Apertura 2026 ante Belgrano de Córdoba, River Plate ha comenzado una reestructuración para encarar la siguiente temporada y su presidente, Stefano Di Carlo, ha confirmado las bajas de 15 jugadores que dejarán la institución durante el mercado de fichajes.

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River Plate confirma 15 bajas para la siguiente temporada

River Plate planea el siguiente torneo con una reestructuración total y para ello se han anunciado la salida de 15 jugadores del plantel, incluso sin importar que eso signifique importantes pérdidas para la institución en términos de venta de jugadores que saldrán del plantel por precios menores a los que fueron adquiridos.

“Van a salir en torno a 15 jugadores, hemos decidido eso conjuntamente entre todos. Venderemos peor de lo que compramos y asumiremos una pérdida, pero cortaremos una situación que no es sostenible”, declaró Di Carlo en entrevista para medios de su país.

Sin embargo, de acuerdo con Di Carlo, no se trata de una decisión precipitada tras la Final que perdió River Plate frente a Belgrano, sino de una. medida que se había considerado desde antes en conjunto con el cuerpo técnico y la directiva.

“Las cesiones serán pocas, sobre todo juveniles. En otros casos directamente les podemos dar el pase en su poder. Había decisiones que ya estaban tomadas en la previa a la final con la mesa de trabajo con Enzo, el director deportivo y el entrenador", sentenció.

La medida obedece principalmente a la necesidad de recortar recursos y hacer más con menos.

“Nadie pregunta por el costo de la plantilla, de cómo sostener todos los contratos laborales. En el fútbol uno ve los costos de los pases, pero tenemos que sacar 15 y con esos mismos recursos concentrarlos en 5 o 7 jugadores”, declaró.

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