Javier Aguirre lo dejó afuera de la Selección Mexicana y él respondió: “me cambió la vida”

Hay un crack de Pumas UNAM que se postuló para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 aunque parece complejo que Javier Aguirre lo convoque a la Selección Nacional. Mientras eso sucede, en Cruz Azul el que se refirió al máximo torneo fue Carlos Rodríguez. El pivote de 29 años habló luego de que el entrenador no lo citara.

Javier Aguirre dio la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026 y Charly está en ella pero es complicado que sea convocado ya que el entrenador de la Selección Mexicana tendría a 24 de 26 futbolistas ya confirmados para la cita máxima. Mientras tanto, el futbolista de La Máquina dijo que lo que le sucedió le “cambió la vida”.

Charly Rodríguez anota de chilena con Cruz Azul ante Santos Laguna.|Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT

Esto dijo Charly Rodríguez cuando le preguntaron de la convocatoria de Javier Aguirre a la Selección Mexicana

“(Quiero) agradecerle a la afición porque me han tratado de la mejor manera y en estos años se ha transformado en mi casa, soy feliz aquí. Me cambió la vida”, expresó Rodríguez en la conferencia de prensa previa a la Gran Final del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas UNAM.

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Además, habló sobre la primera convocatoria frustrada pero su posterior integración en la lista de 55 futbolistas. “Fue una noticia que te impacta y al final te duele por estar con esa ilusión, por ser un Mundial en casa, pero lo vi del lado positivo. Les dije al grupo que, si no estaba en Selección, iba a estar peleando un título”, aseguró.

Los números de Charly Rodríguez en el Clausura 2026

De acuerdo a los datos aportados por distintas páginas de estadísticas, estos han sido los números de Charly Rodríguez en el Clausura 2026 con el Cruz Azul:

21 partidos jugados

20 encuentros como titular

4 goles convertidos

1 asistencia aportada

1 tarjeta amarilla

Nuevo capitán del equipo

Los números de Charly Rodríguez en la Selección Mexicana

Todavía Carlos Rodríguez sueña con ser citado por Javier Aguirre para jugar la Copa del Mundo con la Selección Nacional de México. Con el combinado azteca, el pivote de 29 años ha tenido estos números: