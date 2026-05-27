Charly Rodríguez ganó la 10ma con Cruz Azul, pero así cayó su precio SOLO EN MAYO

Este mes fue increíble para Carlos Rodríguez porque se quedó afuera de la primera convocatoria de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™. Sin embargo, no se echó para atrás y lo dio todo con Cruz Azul, siendo el capitán y uno de los jugadores más importantes para que los de Joel Huiqui gane la 10ma. A pesar de todo, el precio de Charly cayó solo en mayo.

Mientras Cruz Azul usará 2 parches a partir del Apertura 2026, Charly Rodríguez tendrá un nuevo valor de mercado al comenzar la próxima temporada. Pues el referente de La Máquina Celeste sufrió la caída de su precio. Charly ya no vale 5.5 millones de euros como antes, pues en mayo su cotización bajó a € 5,000,000 exactos.

El valor de mercado de Charly Rodríguez en Cruz Azul bajó poco más de un 9% en relación con el precio que tenía antes de que se jugara la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Sin embargo las caídas de cotización no siempre representan un nivel de juego inferior, sino que también influye la edad y otros factores externos.

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La actualidad de Charly Rodríguez y sus expectativas en México

A pesar de que se quedó afuera de la lista de jugadores de la Liga MX que Javier Aguirre convocó en primera instancia, el “Vasco” dejó claro que aún hay lugar para cualquier jugador. Con el increíble nivel que tuvo para que el Cruz Azul gane la 10ma, Charly todavía tiene posibilidades de jugar la Copa del Mundo.

|MEXSPORT

Los números de Charly Rodríguez en Cruz Azul

Dea cuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, estos han sido los números de Charly Rodríguez en Cruz Azul:

200 partidos jugados

179 encuentros como titular

16 goles convertidos

27 asistencias aportadas

32 tarjetas amarillas y 1 roja

Mientras tanto, particularmente en el Clausura 2026, Charly terminó como capitán de Cruz Azul en la Liguilla. Pues se dio la convocatoria de Érik Lira a la Selección Nacional de México pensando en la concentración para la Copa Mundial de la FIFA 2026. En este torneo jugó 23 partidos, aportando 4 goles y una asistencia para que los de La Noria ganen “La Décima”.

