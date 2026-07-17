El equipo HISTÓRICO de América que busca fichar a Vozinha tras Mundial 2026

Vozinha fue uno de los jugadores más destacados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El portero de Cabo Verde brilló con su selección para un debut histórico en el que alcanzaron la fase de eliminación directa tras avanzar como segundo lugar en el mismo grupo en el que enfrentaron a España, Uruguay, Arabia Saudita antes de caer ante Argentina en tiempo extra. Ahora, un equipo histórico de América quiere adquirir los servicios del agente libre.

De acuerdo con el reporte de Germán García Grova, de TyC Sports, Colo-Colo le hizo una oferta formal a Vozinha para que juegue en el futbol chileno. Actualmente, los “Albos” marchan primeros de la Liga de Primera con 36 puntos y su más cercano perseguidor es la Universidad Católica, 10 unidades detrás. El nacido en Mindelo, Cabo Verde, hace 40 años, está sin contrato desde que terminó su acuerdo con el Chaves de Portugal al finalizar la temporada 2025-26.

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El experimentado portero tuvo actuaciones destacadas contra España, Arabia Saudita y Argentina. Ante “La Furia Roja” registró siete atajadas y se llevó una valoración de 9.7. Contra los árabes se encargó de mantener el empate sin goles con tres atajadas puntuales. Finalmente, contra la “Albiceleste, sus grandes atajadas lo hicieron soñar con eliminar a la vigente campeona del mundo, pero solo pudo contener ocho de los 11 disparos que lanzaron hacia su meta.

🚨{EXCLUSIVO} #ColoColo realizó una oferta FORMAL por Vozinha.



👉El arquero de 🇨🇻 fue la figura de su equipo en el mundial.



📍Vozinha ve con buenos 👀 jugar en el equipo 🇨🇱 según me confirman directivos del club pic.twitter.com/s0DYL7hrOz — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 16, 2026

Así ha sido la carrera de Vozinha como profesional

Josimar José Évora Dias, el verdadero nombre de Vozinha, comenzó su carrera en el Atlántico FC, un equipo local de Cabo Verde. Después jugó en las inferiores del Estoril FC de Portugal. Después fue parte del Batuque y Mindelense de su país antes de viajar a Angola para jugar con el Progresso de Sambizanga de 2012 a 2015.

Vozinha comenzó su carrera como profesional en clubes europeos a partir de 2015 al debutar con el FC Zimbru Chisinau de Moldavia. Después migró a Portugal para jugar con el Gil Vicente FC. Su desempeño fue tan bueno que para la 2017-18 firmó por el AEL Limassol de Chipre. Luego de cinco años se mudó a Eslovaquia para jugar con el AS Trencin antes de sumarse al Chaves para la 2024-25.

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