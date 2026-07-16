Cuáles son las ciudades de México donde más odian a Messi, según la IA

El fenómeno Lionel Messi dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue dando de qué hablar. Al ser una figura consolidada dentro del mundo del deporte que despierta tanta pasión, es algo común el que se cuente con seguidores y detractores, por lo que nos hemos dado a la tarea de preguntarle a la IA los principales detractores que tiene dentro de México.

Según la IA de Gemini, hay tres ciudades en México donde se encuentra el mayor número de detractores del 10 de la Albiceleste: Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. Cada una de las ciudades cuenta con una razón en particular, según la IA, para definirlas como capitales de lo anti-Messi.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 Argentina’s Lionel Messi reacts IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis|BRETT DAVIS/IMAGN IMAGES via Reuters

Por qué Lionel Messi tiene detractores en México

Dentro de la respuesta de la IA se toman como fuente de consulta las interacciones en redes sociales, así como el historial de enfrentamientos deportivos que sentaron base para que dichas ciudades tuvieran habitantes con un sentimiento de rivalidad contra Lionel Messi.

En el caso de Monterrey, la IA explica que se debe al torneo de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024. Allí Rayados de Monterrey contó con un cruce ante el Inter de Miami, contando con un pico de interacciones negativas ante la figura de Messi al punto de considerarse como la capital del "antimessismo”.

La Ciudad de México contaría con el segundo lugar debido a que tiene la mayor cantidad de aficionados de la Selección Mexicana y un historial de duelos, destacando aquella eliminación en la Copa Mundial de la FIFA™ Qatar 2022 en la que Messi lideró el triunfo en la Fase de Grupos ante el conjunto mexicano.

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Por último, en Guadalajara se la toma como la tercera ciudad mexicana con más detractores del astro argentino debido al fuerte nacionalismo existente. En ese sentido, la IA considera que hay un pico algorítmico claro ante Argentina y su máximo referente tras los cruces que han tenido con la Selección Mexicana.

El debate entre Cristiano Ronaldo y Messi sigue vigente en México

Un factor no menor, según la IA, es que el debate entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ha despertado una importante rivalidad en México, por lo que varios seguidores del futbolista portugués toman partido también al considerarse críticos del 10 de la Albiceleste.

La rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo sigue siendo influyente en México

Cabe mencionar que la rivalidad entre el jugador del Al Nassr contra el del Inter de Miami sigue vigente a pesar de estar actualmente en lugares geográficamente opuestos, lo cual habla de la importancia que tiene el debate entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en plena etapa final de sus carreras.

