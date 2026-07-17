La carta secreta de Scaloni: el suplente de Argentina que consigue el triunfo cada vez que entra

Si hay un nombre propio que se ha convertido en sinónimo de resiliencia y éxito en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, ese es Gonzalo Montiel. El lateral, a quien el público y sus compañeros ya han bautizado como el "Bombero", se ha erigido como la carta secreta de Lionel Scaloni, ingresando al campo de juego siempre que el marcador está en contra o el panorama se vuelve adverso para la Selección Argentina. Su estadística es, sencillamente, impresionante: cada vez que pisa el césped, el combinado sudamericano logra dar vuelta el resultado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:



Gonzalo Montiel, campeón del Mundo en Qatar 2022|GettyImages

La incidencia de Montiel en este Mundial no es una anécdota, sino una constante que sostiene la fe del plantel en los momentos de mayor angustia. Los números reflejan una tendencia inquebrantable que ha salvado a la Albiceleste en partidos decisivos:



Argentina vs. Cabo Verde: Ingresó con el partido igualado 2-2 en el minuto 104' y Argentina terminó imponiéndose 3-2.

Ingresó con el partido igualado 2-2 en el minuto 104' y Argentina terminó imponiéndose 3-2. Argentina vs. Egipto: Saltó a la cancha en el minuto 73', cuando el equipo caía 0-2, siendo pieza clave para remontar y finalizar con una victoria por 3-2.

Saltó a la cancha en el minuto 73', cuando el equipo caía 0-2, siendo pieza clave para remontar y finalizar con una victoria por 3-2. Argentina vs. Suiza: Con el marcador 1-1 en el minuto 85', su ingreso ayudó a cerrar el partido con un triunfo por 3-1.

Con el marcador 1-1 en el minuto 85', su ingreso ayudó a cerrar el partido con un triunfo por 3-1. Argentina vs. Inglaterra: En la semifinal, entró al minuto 72' con Argentina abajo 0-1, contribuyendo a la remontada épica que finalizó 2-1 y otorgó el pasaporte a la final.

El "Efecto Montiel" en la Selección Argentina

El rol de Montiel trasciende lo táctico; se ha transformado en un factor anímico de peso. Su capacidad para ingresar "frío" y adaptarse inmediatamente al ritmo del encuentro —a menudo en situaciones de altísima presión— le ha dado a Scaloni la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, el equipo tiene una vía de escape. El jugador que cargó con la responsabilidad de aquel penal decisivo en Qatar 2022 vuelve a demostrar en Estados Unidos, Canadá y México que su templanza es inigualable.

De cara a la gran final ante España, la figura del "Bombero" se agiganta. Para los hinchas argentinos, su presencia en el banco no es solo una variante más, sino una garantía de fe: saben que, si las cosas se complican, el ingreso de Montiel es el preludio de una reacción que suele terminar en victoria.