Equipo de la Liga BBVA MX consigue 2 refuerzos estrella y ya está listo para el Clausura 2026

Atlético San Luis concretó la incorporación de dos jóvenes con proyección de cara al Clausura 2026, con los cuales apunta a fortalecer la estructura del equipo. A través de sus redes sociales, el club potosino oficializó las llegadas de Benjamín Galindo Jr. (hijo del mítico exjugador de Chivas) y Leonardo Flores.

Según trascendió, la dirigencia optó por cerrar ambos fichajes con anticipación para que los jugadores puedan integrarse desde el inicio de los trabajos de pretemporada . Se trata de incorporaciones definitivas, algo que marca la intención del club de consolidar una base competitiva de cara al futuro cercano.

La llegada de Galindo Jr. para reforzar la defensa

Galindo Jr., de 26 años, se desempeña como defensa central y llega tras un paso destacado por Cancún FC, donde acumuló continuidad y experiencia en la Liga de Expansión MX. Fue parte del plantel campeón del Apertura 2023 y superó los 11.500 minutos como profesional, números que respaldan su regularidad.

En el Apertura 2025 destacó por su capacidad para recuperar balones y su presencia en la zaga, atributos que San Luis buscaba reforzar. Su formación incluye procesos en Santos Laguna, Chivas y Pachuca. A esto se suma el detalle no menor de ser hijo de Benjamín Galindo, histórico exjugador de la Selección Nacional.

|Instagram @atletidesanluis

En el apartado ofensivo, la institución potosina incorporó a Leonardo Flores, delantero de 22 años que proviene de Tigres UANL. Su rendimiento en el equipo Sub-21 fue uno de los puntos más altos del último torneo, con 11 goles en poco más de 1.400 minutos disputados.

Flores ya tuvo su estreno en la Liga BBVA MX en 2022 y cuenta con un proceso formativo amplio, que incluye etapas en las Fuerzas Básicas de Atlas y Pachuca, sumado a una experiencia en la MLS con Los Ángeles FC. Se trata de un atacante dinámico, capaz de moverse por distintos sectores del frente de ataque.