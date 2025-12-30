Cruz Azul va contra su propio jugador por ausentarse a los entrenamientos de forma misteriosa

Luego de un flojo cierre de año, Cruz Azul inició formalmente su preparación para el Clausura 2026 , marcado por el regreso del plantel a las instalaciones de La Noria. Sin embargo, el arranque de la pretemporada quedó marcado por una situación inesperada: Mateusz Bogusz se ausentó a los entrenamientos sin previo aviso.

La ausencia del mediocampista polaco se dio ya en el primer día de trabajos de La Máquina y de inmediato desató la preocupación en el cuerpo técnico que lidera Nicolás Larcamón . De acuerdo con información de Marca, la directiva cementera ya solicitó explicaciones formales al jugador, dado que todos los integrantes del plantel estaban citados en el mismo horario.

Desde Cruz Azul consideran el tema como un asunto administrativo serio, debido a que la pretemporada es una etapa clave en la planificación deportiva y física. Por ahora, el club se mantiene en una fase de investigación y no ha hecho pública ninguna postura definitiva, aunque no se descarta que se tomen medidas severas.

El vínculo desgastado entre Bogusz y Cruz Azul

La ausencia de Bogusz se dio en medio de los rumores sobre su posible salida el club. Durante el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, su participación fue irregular y quedó relegado en la rotación del equipo, especialmente en la fase final del campeonato.

Si bien fue parte del plantel que logró el título de la Concacaf Champions Cup, su protagonismo de la mano de Larcamón fue disminuyendo con el paso de los meses. Esto generó distintas versiones sobre un posible cambio de aires para el futbolista, quien comenzó a ser vinculado con clubes fuera de México.

Además del aspecto deportivo, la situación también tiene implicaciones reglamentarias. El conjunto celeste actualmente cuenta con el cupo completo de jugadores extranjeros, lo que ha impedido registrar a uno de sus refuerzos recientes. Claro Sports señala que una eventual baja abriría una plaza, pero ese escenario solo podría darse si se resuelve primero la situación contractual de Bogusz.